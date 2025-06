ENQUÊTE

Plus long, plus économique ?

Éviter l’avion, mais pas les vacances : c’est le dilemme de plus en plus de Français, désireux de concilier détente estivale, conscience écologique et maîtrise du budget. Faut-il pour cela renoncer aux horizons lointains ? Non, si l’on repense ses habitudes de voyage avec bon sens et un peu d’astuce.