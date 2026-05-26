À 0,85 € le litre en moyenne, l’E85 est, à coup sûr, une bonne affaire pour le portefeuille. Mais ce carburant d’origine végétale est-il bon pour la planète ? Pas si sûr. S’il réduit les gaz à effet de serre, des questions se posent sur son utilisation des terres agricoles.

Avec la guerre au Moyen-Orient et l’envolée des prix à la pompe, le carburant E85, ou superéthanol, suscite un regain d’intérêt. Il le doit à son prix : ces dernières semaines, il avoisinait 0,85 € le litre, soit bien moins que les quelque 2 € atteints par le sans-plomb traditionnel !

Utilisable par les voitures essence équipées d’un boîtier de conversion (lire encadré), ce carburant doit son tarif avantageux à une taxation allégée. Il est, par ailleurs, protégé des fluctuations des cours du pétrole par son origine majoritairement végétale : il contient en effet 60 à 85 % de bioéthanol, produit à base de céréales ou de betteraves sucrières. De quoi réduire d’autant le recours aux énergies fossiles. Pour autant, ce biocarburant est-il vraiment écolo ? La réponse n’est pas si simple.

Pour le climat : une réduction avérée des gaz à effet de serre