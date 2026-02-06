Avec des avantages fiscaux toujours intéressants, le carburant superéthanol E85 demeure avantageux à l’usage. Malgré une surconsommation de 25 % jamais indiquée par l’ordinateur de bord. Explications.

L’essentiel Économie réelle malgré la surconsommation Bien que l'E85 entraîne une surconsommation de 25 %, il reste le carburant le plus rentable grâce à un prix au litre très bas (environ 0,73 €/l en 2025).

Bien que l'E85 entraîne une surconsommation de 25 %, il reste le carburant le plus rentable grâce à un prix au litre très bas (environ 0,73 €/l en 2025). Informations de l’ordinateur de bord faussées Sur les véhicules convertis avec un boîtier, l'ordinateur de bord affiche une consommation erronée. En effet, il ne prend pas en compte le surplus de carburant injecté par le boîtier secondaire.

C’est acté, la loi de finances 2026 maintient l’avantage fiscal lié au bioéthanol et donc au carburant E85, qui en contient une large partie (jusqu’à 85 % selon les saisons). Cela en fait le carburant le moins cher de tous : 0,73 €/l en moyenne en 2025, selon la Collective du bioéthanol, contre 1,69 €/l pour le SP95-E10. Ce qui représente une économie à l’usage de 46 %, alors que le moteur consomme 25 % de plus !

L’ordinateur de bord mal informé

Car, et c’est l’un des inconvénients du superéthanol, il engendre une surconsommation considérable. En cause, le pouvoir énergétique moins important de l’éthanol par rapport à l’essence. Il faut donc en injecter plus dans les cylindres pour assurer les mêmes performances. Pourtant, cette information n’est pas transmise, notamment par l’ordinateur de bord censé afficher la consommation en temps réel, comme en témoignent des conducteurs attentifs.

Ainsi Catherine, propriétaire d’une Polo 1.2 TSi 115 ch de 2017 qui carbure à l’éthanol depuis 2021 grâce à une transformation réalisée officiellement chez un spécialiste, ne s’est pas rendu compte tout de suite de l’appétit plus important du moteur. Elle a même été très agréablement surprise lors des premiers tours de roues : selon les indications de l’ordinateur de bord, sa voiture consommerait la même quantité de carburant, que ce soit à l’E85 ou à l’essence, soit environ 5,7 l/100 km. Alors qu’en réalité, elle se situe autour des 7 l/100 km à l’E85.

Carte interactive Carte gratuite du prix des carburants Voir le comparatif

NvxDamien écrit, quant à lui, sur un forum dédié à la marque allemande Mercedes : « Suite au changement de mon GLC 350e en E85, l'ordinateur de bord m'affiche une consommation faussée. Sur mon dernier voyage par exemple, l'ordinateur m'affiche une consommation de 8,4 l/100 km alors que je remets 20 à 22 litres après avoir roulé 200 kilomètres, ce qui se rapproche plus des 10 à 11 l/100 km. »

De son côté, NIASSOU49 rencontre la même déconvenue sur son Nissan Qashqai 1.6 130 ch de 2012 : « Je me doutais déjà de l’erreur de l'ordinateur de bord mais je voulais la confirmation. Parti avec le plein de carburant et après 430 km sur autoroute, l'ordinateur de bord indique une consommation moyenne de 6,5 l/100 km. J'aurais donc dû normalement remettre 28 litres pour compléter le niveau dans le réservoir. Surprise, je dois en ajouter 36 litres, ce qui fait une consommation réelle de 8,37 l/100 km. »

Une information tronquée

Pour comprendre le phénomène, il faut savoir que le boîtier homologué pour rouler à l’E85 est installé après celui qui équipe d’origine la voiture. Et c’est ce dernier qui détermine la quantité de carburant selon les informations qu’il reçoit des différents capteurs. Mais au lieu que l’information soit envoyée directement aux injecteurs, comme c’est le cas à l’origine, elle est dérivée vers le nouveau boîtier dédié à l’E85.

C’est lui qui la corrigera en augmentant la quantité de carburant à envoyer dans les cylindres. Or, l’ordinateur de bord reçoit la valeur de consommation envoyée par le calculateur d’origine et n’a pas l’information de l’augmentation qui a lieu a posteriori.

Dès lors, si on se fie à l’affichage de la consommation au niveau du combiné d’instruments, la valeur sera identique que l’on roule à l’E85 ou avec un carburant classique (E10, SP95 ou SP98). Ce n’est qu’en faisant le calcul entre le nombre de litres mis dans le réservoir et les kilomètres parcourus que le conducteur pourra connaître la véritable consommation de son moteur alimenté à l’E85.

Pas de modification possible

Les installateurs que nous avons contactés nous ont confirmé ce phénomène tout en indiquant qu’aucune solution n’est envisageable. En effet, étant donné la configuration de l’installation et le fait que le boîtier E85 soit branché après le calculateur d’origine, l’ordinateur de bord aura toujours la mauvaise information.

Seuls les véhicules équipés d’origine par le constructeur pour fonctionner avec tous les types de carburant (ils sont dits flexfuel) peuvent afficher la consommation réelle et exacte selon ce que contient le réservoir. Car, dans ce cas, c’est le calculateur d’origine qui gère seul la quantité de carburant à injecter.