© Maxppp Superéthanol E85 Toujours intéressant malgré la hausse des prix

Plébiscité depuis quelques années, le carburant E85 est aujourd’hui en perte de vitesse à cause de son augmentation de prix. Il reste pourtant avantageux et serait même un carburant d’avenir.

C’est indéniable, le prix à la pompe de l’E85 a nettement augmenté ces derniers mois. Il n’en faut pas plus pour décourager certains automobilistes qui hésitent désormais à s’équiper. Car oui, pour rouler au superéthanol, il faut doter son moteur d’un boîtier spécifique pour un coût compris entre 800 € et 1 200 €. Pour autant, ce carburant reste bien moins cher que le super E10 qui, lui aussi, voit son prix augmenter dans les mêmes proportions.

L’E85 toujours moins cher

En janvier 2020, alors que l’E10 s’affichait à 1,5134 €/litre (1), l’E85 coûtait seulement 0,6755 € le litre. Soit quasiment 84 centimes de moins. En janvier 2023, les prix passent respectivement à 1,8641 € et 1,1030 € le litre, soit un écart de 76 centimes à l’avantage du superéthanol. Ce qui se traduit par une économie annuelle moyenne de 470 € pour un kilométrage de 13 000 km. Et celui qui roule 20 000 km pourra espérer jusqu’à 723 € d’économie en utilisant de l’E85 plutôt que de l’essence traditionnelle.

Pour Sylvain Demoures, secrétaire général du Syndicat national des producteurs d'alcool agricole (SNPAA), ce gain est assez proche de la valeur historique qui était d’environ 540 €. Il avance que, selon les profils, il faudra toujours de 1 à 2 ans pour amortir les frais d’installation d’un boîtier. Un objectif qui pourrait être atteint plus rapidement en bénéficiant d’une aide de la région. Certaines, comme la région Île-de-France, proposent jusqu’à 500 € de subvention, ce qui réduira d’autant le délai d’amortissement de l’installation.

La faute aux coûts de fabrication

Toutefois, pourquoi l’E85 subit-il une augmentation significative de tarifs alors qu’il contient exclusivement de l’alcool (un minimum de 60 % en période hivernale) et qu’il ne devrait être que très peu impacté par l’augmentation du prix des carburants ? L’explication de Sylvain Demoures est simple : elle est corrélée à l’augmentation des frais de production de la matière première, l’éthanol. L’inflation généralisée touche de plein fouet les agriculteurs (coût des engrais et du carburant pour les machines agricoles, etc.) et les producteurs (coût d’achat de la matière première, coût de l’énergie et notamment du gaz nécessaire à la distillation). Mais la tendance actuelle devrait aller vers une stagnation des prix de l’E85, voire une baisse.

Un carburant d’avenir

L’E85 reste une valeur sûre pour l’environnement et pour le porte-monnaie des automobilistes. Mieux, il a vocation à devenir un des carburants d’avenir avec les nouvelles ambitions européennes de réduction des gaz à effet de serre et la probable autorisation d’utilisation des modèles hybrides rechargeables après 2035. En effet, suite à l’annonce de l’interdiction de vente des moteurs thermiques dès 2035, Clément Beaune, le ministre des Transports, assure qu’il souhaite « une clause de revoyure pour voir s'il y a d'autres technologies qui peuvent accompagner la technologie électrique ». En filigrane, il s’agirait d’autoriser les hybrides rechargeables à continuer de rouler à condition que leur bilan carbone soit, a minima, équivalent à celui de l’électrique. Chose que permet l’utilisation d’un carburant E85 de seconde génération utilisant de l’éthanol et un carburant synthétique (e-fuel, non issu du raffinage du pétrole) qui propose un impact environnemental en termes d’émission de CO 2 identique à celui de l’électrique.

Dès lors, il serait possible de faire rouler plus de 5 millions de voitures, notamment des hybrides rechargeables (sur un parc roulant estimé en 2035 à 30 millions de voitures), consommant une moyenne de 3,5 l de carburant aux 100 km (compte tenu des évolutions techniques des moteurs et de l’utilisation du mode 100 % électrique). L’E85 pourrait donc s’imposer comme le carburant d’avenir pour les moteurs thermiques.

(1) Source : ministère de la Transition écologique.