Tours végétales connectées, jardinières rétroéclairées : en magasin ou sur Internet, de plus en plus de gadgets assez chers vous promettent un jardinage plus facile. Mais si la culture hors sol a effectivement des atouts, inutile d'y consacrer des sommes folles.

Comme beaucoup de ceux qui n’ont pas l’habitude de jardiner, vous avez peut-être été attiré par ces nouveaux produits vendus en supermarchés ou dans les rayons des jardineries. Du kit de persil « prêt à pousser » commercialisé une quinzaine d’euros par Nature & Découvertes aux tours végétales d’intérieur connectées à plus de 600 € en passant par les jardinières d’aromatiques rétroéclairées par LED à 200 € chez Leroy Merlin, les tentations sont nombreuses. Et elles risquent surtout d’alléger votre compte en banque…

Auteur du livre Cultiver ses légumes hors sol (éditions Ulmer), Yohan Hubert insiste : ce type de jardinage montre un véritable intérêt dans de nombreuses situations. « C’est un mode de culture qui va vous permettre de comprendre très vite quels sont les besoins des plantes en matière d’eau, d’engrais et de lumière, et tous les gestes que vous ferez auront des conséquences rapides sur leur état. » Dans un contexte où les jardins sont de plus en plus rares, et les appartements, de plus en plus petits, le jardinage hors sol est aussi particulièrement adapté, selon lui, à nos modes de vie urbains. « D’une certaine manière, on pourrait considérer que nous sommes,