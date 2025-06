À l’entrée comme à la sortie de ce magasin de Bar-le-Duc (Meuse), les pistes sont brouillées. En ce milieu du mois de février, les pères Noël, les rennes et les sapins occupent encore plusieurs grandes tables et étagères. Comme les réductions peuvent atteindre 50 %, on hésite quelques instants avant de pousser son chariot vers les serres. On chemine alors entre des étals de plantes en godets, jusqu’à ce que le parcours tente à nouveau de distraire le client : en plus des habits d’extérieur, les rayons accueillent pulls fantaisie et chaussons. En tournant à droite, on se retrouve entre des courges et des pommes de terre bios, avant de tomber sur un linéaire de crèmes et de savons à base de produits naturels. Le coup de grâce, pour ceux qui ne se seraient pas encore laissés tenter, intervient avant les caisses. Difficile de résister à la bière, au miel et aux chips de lentilles fabriqués dans la région, disposés sur de belles armoires patinées… Enfin, juste avant de sortir, une dernière affiche interpelle : pourquoi n’iriez-vous pas avec les enfants à l’atelier organisé par le magasin dimanche prochain pour apprendre à construire des nichoirs ?

Se diversifier, une