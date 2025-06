Les enseignes de la grande distribution représentent, après les jardineries et les fleuristes, l’un des principaux canaux de vente des végétaux en France. Leur poids sur le marché se constate notamment au printemps, lorsque les palettes de plantes annuelles, de fraisiers et de rosiers viennent décorer les entrées des supermarchés. Le but ? Vous donner, comme avec toutes les offres saisonnières, l’illusion d’une gamme qui se renouvelle, et vous inciter à associer les lieux à la fraîcheur des feuilles et à l’attrait des fleurs. Car ces plantes se trouvent toujours dans l’espace que les experts nomment « la zone d’atterrissage ». « L’entrée constitue la vitrine pour les magasins, une zone de fréquentation particulièrement dense, qui doit montrer rapidement qu’il y a de la qualité et du choix, tout en apportant du soin afin que tout soit le plus attirant et le plus rassurant possible », confirme Julie Hermann, experte en études consommateurs et fondatrice du cabinet Focus Shopper. À la belle saison, les plantes font donc partie de cette stratégie marketing. À tel point que plusieurs sources nous l’assurent : les prix particulièrement bas s’expliquent par l’absence de marge sur les végétaux. Comme ces derniers ne sont