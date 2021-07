© Planet-Score Futur affichage environnemental français pour les produits alimentaires 15 ONG et acteurs de la Bio soutiennent le Planet-Score, un affichage fiable pour une réelle transition agricole et alimentaire

La future loi Climat prévoit un affichage environnemental qui devra informer les consommateurs sur l’empreinte écologique des produits alimentaires. Dans le cadre de l’appel à projets lancé par le Ministère de l’Écologie et l’Agence de la Transition Écologique (Ademe) pour développer cet affichage, notre collectif regroupant associations de consommateurs, de protection de l’environnement, organisations de défense du bien-être animal et acteurs de la Bio soutient le Planet-Score. Fruit d’un travail basé sur l’indépendance et la transparence, ce score englobe les principaux impacts environnementaux de la production agro-alimentaire.

Pour que les pommes issues d’une agriculture durable soient mieux notées que celles boostées aux pesticides et engrais de synthèse

La loi Climat prévoit un affichage environnemental principalement basé sur l’Analyse du cycle de vie, méthode qui prend en compte les différentes étapes de la vie d’un produit et leurs effets sur l’environnement En revanche, elle mesure actuellement mal certains impacts négatifs, notamment ceux liés à l’usage des pesticides sur la santé humaine et n’intègre pas les atteintes à la biodiversité.

Sans la prise en compte de ces enjeux, l’utilisation de l’ACV seule conduirait à favoriser les produits issus de productions et d’élevages intensifs (utilisant massivement pesticides, engrais de synthèse, antibiotiques…).

La prise en compte de la biodiversité, de la santé humaine et du bien-être animal

Présenté il y a quelques jours par l’Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation biologiques (ITAB) et ses partenaires (SAYARI et VGF (1)), le Planet-score permet de corriger les biais et les lacunes de l’analyse du cycle de vie (ACV). Il se distingue par cinq atouts majeurs :

Il repose sur une expertise scientifique approfondie et pluridisciplinaire

approfondie et pluridisciplinaire Il permet de combler les lacunes de l’ACV pour mieux évaluer l’impact des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement

pour mieux évaluer l’impact des sur la santé humaine et sur l’environnement Il englobe les impacts négatifs et positifs de l’agriculture sur la biodiversité en fonction des modes de production (bio, extensif, intensif)

de l’agriculture sur la en fonction des modes de production (bio, extensif, intensif) Il s’appuie sur les données scientifiques les plus récentes sur l’impact climatique des aliments

des aliments Il apporte une information complémentaire sur le bien-être animal, qui fait partie des défis d’une agriculture soutenable et ne peut être déconnecté des enjeux écologiques

© Infographie Planet-Score

Un format simple et explicatif, qui serait pris en compte par 81 % des consommateurs et qui les mobilise fortement

Son format est simple mais pas simpliste : comme le Nutri-score pour la qualité nutritionnelle, il fournit un score agrégé sur une échelle de A à E, tout en donnant le détail des principaux impacts en matière de climat, de biodiversité, et d’impact des pesticides. Le Planet-Score fournit aussi une information complémentaire sur le bien-être animal.

Un étiquetage soutenu par 15 ONG et acteurs de la Bio

Nos organisations considèrent que le Planet-score est une proposition d’affichage environnemental solide du point de vue scientifique et qui permettrait aux consommateurs d’identifier facilement les différents impacts environnementaux des aliments. Les tests réalisés auprès des citoyens-consommateurs démontrent que le Planet-Score classe les aliments en cohérence avec les scénarios les plus réalistes de transition agricole et alimentaire. Il constitue à ce titre un levier fiable et efficace pour accélérer l’engagement des consommateurs et donc des opérateurs vers une alimentation plus soutenable.

Nous appelons les pouvoirs publics à :

Se saisir du Planet-score comme référence pour le futur affichage environnemental des aliments

Corriger les données relatives à l’impact écologique des produits et rectifier les biais présents dans la base de données officielle Agribalyse.

Notes