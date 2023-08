Le Planet-Score Pour un affichage environnemental des aliments fiable et compréhensible

La loi Climat prévoit un affichage environnemental qui devra informer les consommateurs sur l’empreinte écologique des produits alimentaires. Le Ministère de l’environnement, aidé par l’Ademe doit rendre fin 2023/début 2024 ses recommandations sur les modalités de calcul et d’affichage du futur score officiel. Dans ce cadre, l’UFC-Que Choisir promeut le Planet-Score, seul outil prenant en compte la totalité des impacts environnementaux des productions alimentaires et permettant de différencier le réel impact environnemental des produits au sein d’une même famille de produits. L’application gratuite « QuelProduit » intègre désormais l’impact environnemental de plus de 135 000 références alimentaires grâce au Planet-Score.

Ce qu'il faut savoir

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de février 2020, ainsi que la loi climat prévoient d’instaurer un affichage environnemental obligatoire sur les produits de grande consommation et notamment les aliments.

L’Agence de la transition écologique (Ademe) et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) ont élaboré un indicateur, Agribalyse, qui s’appuie sur la méthode de l’analyse du cycle de vie (ACV). Mais il présente de graves lacunes. En particulier, il ne prend pas en compte les impacts négatifs de l’usage des pesticides sur la santé humaine et la biodiversité ce qui explique des notations aberrantes, les produits bio étant le plus souvent moins bien classés que leurs équivalents issus de l’agriculture intensive polluante. Les orientations choisies actuellement par l’Ademe risquent également de ne pas permettre de différencier clairement l’impact environnemental au sein d’une même famille d’aliments, ainsi, même après amélioration d’Agribalyse, des pommes bio pourraient avoir la même note que des pommes issus de l’agriculture conventionnelle très utilisatrice de traitements phytosanitaires.

Conscients de ces lacunes, les pouvoirs publics ont lancé en 2021 un appel à projets.

Plusieurs acteurs privés et associatifs y ont répondu. Parmi les propositions, on retrouve le Planet-Score proposé par l’Institut technique de l’agriculture bio (Itab) et soutenu par plusieurs ONG, dont l'UFC-Que Choisir, mais aussi des fabricants et des distributeurs.

Qu’est ce que le planet-Score ?

Le Planet-Score prend en compte plusieurs indicateurs oubliés ou sous-estimés par Agribalyse :

l’impact des pesticides et des antibiotiques sur la santé humaine et l’environnement ;

l’impact des modes de production sur la pollution de l’air et de l’eau ;

l’impact des modes de production sur la biodiversité terrestre et marine ;

le stockage du carbone par les prairies ;

la déforestation importée, par exemple par les achats de soja utilisé dans l’alimentation animale ;

la saisonnalité des productions (impact des serres chauffées sur la consommation d’énergie) ;

le transport de denrées par avion ;

l’emballage ;

l’irrigation ;

l’origine des différents ingrédients ;

l’impact du mode d’élevage sur le bien-être animal.

En termes d’affichage, le Planet-Score s’inspire du Nutri-Score. En agrégeant tous les indicateurs, le dispositif obtient une note sur 100, qui est ensuite traduite en lettre.

Il indique le détail des principaux impacts en matière de climat, de biodiversité, et d’impact des pesticides. Le Planet-Score fournit aussi une information complémentaire sur le bien-être animal.

Pourquoi l’UFC-Que Choisir soutient le Planet-Score ?

Voici 5 raisons pour lesquelles l’UFC-Que choisir soutient le Planet-Score comme futur affichage environnemental :

Il repose sur une expertise scientifique approfondie et pluridisciplinaire ;

Il permet de combler les lacunes de l’ACV pour mieux évaluer l’impact des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement ;

Il englobe les impacts négatifs et positifs de l’agriculture sur la biodiversité en fonction des modes de production (bio, extensif, intensif) ;

Il s’appuie sur les données scientifiques les plus récentes sur l’impact climatique des aliments ;

Il apporte une information complémentaire sur le bien-être animal, qui fait partie des défis d’une agriculture soutenable et ne peut être déconnecté des enjeux écologiques.

Les consommateurs soutiennent aussi vivement le Planet-Score. Le format du Planet-Score permet d’identifier en un clin d’œil l’impact d’un aliment. C’est aussi un outil éducatif permettant d’expliciter la notion d’impact environnemental, en donnant la décomposition du score selon les principaux enjeux : le climat, l’impact sur la vie sauvage (biodiversité), la toxicité des pesticides ainsi que le mode d’élevage.

Des fabricants et enseignes testent le Planet-score

Conscients des limites d’Agribalyse, 200 entreprises, dont 21 distributeurs tels que Biocoop, Lidl, Naturalia, Franprix, La Vie Claire, Monoprix, Naturéo ou encore Greenweez ont vérifié l’efficacité du Planet-Score pour donner de la visibilité aux efforts réalisés par ces filières pour limiter l’impact de leurs productions. En outre, plus de 30 marques l’affichent maintenant sur leurs emballages, en France, en Espagne et en Allemagne.

L’impact environnemental de plus de 135 000 aliments sur l’application « QuelProduit ».

Le critère facultatif du Planet-Score empêche cependant les consommateurs de pouvoir disposer sur tous les emballages de l’information sur le véritable impact environnemental des produits alimentaires. L’UFC-Que Choisir demande en conséquence que le Planet-Score devienne le modèle officiel d’étiquetage environnemental.

Dans cette attente, souhaitant que les consommateurs puissent acheter en pleine connaissance de cause les aliments les mieux notés du point de vue environnemental et sanitaire, l’UFC-Que les invite à télécharger la nouvelle version de son application gratuite « QuelProduit » et à l’utiliser au quotidien pour leurs achats alimentaires, mais aussi cosmétiques et ménagers, pour lesquels une note environnementale est également fournie.

Nous saluons la mobilisation de ces entreprises et de ces filières et appelons l’ensemble des acteurs de l’agroalimentaire à tester à leur tour le Planet-Score.

Ce que nous demandons

L’UFC-Que Choisir considère que le Planet-Score est une proposition d’affichage environnemental solide du point de vue scientifique et qui permettrait aux consommateurs d’identifier facilement les différents impacts environnementaux des aliments.

Nous appelons donc les pouvoirs publics à se saisir du Planet-Score comme référence pour le futur affichage environnemental des aliments.