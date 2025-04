YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Vous avez sans doute entendu parler de cette mode fulgurante, qui nous vient de Taïwan : les bubble tea. Ces boissons de couleurs et saveurs variées, à base de thé ou de lait aromatisés, ou encore de sirops ou jus de fruits, présentent une particularité qui les rend bien plus amusantes à siroter qu’une simple canette de soda : elles contiennent soit des perles de tapioca sucrées, que l’on aspire à travers une large paille et que l’on mâchouille après chaque gorgée, soit des billes gélatineuses appelées popping boba, qui éclatent dans la bouche en libérant un sirop très sucré. Depuis quelques années, les enseignes spécialisées dans la vente de ces breuvages poussent comme des champignons dans toutes les grandes villes de France. Récemment, des rayons dédiés sont même apparus en supermarchés. Et ce malgré un prix dépassant fréquemment les 10 € par litre, et des listes d’ingrédients qui donnent franchement des sueurs froides.

Les billes gélatineuses font partie intégrante de la recette du bubble tea.

Produits ultratransformés

Qu’on en juge : la vingtaine de références que nous avons trouvées en grande distribution comportaient toutes entre 10 et 25 marqueurs d’ultratransformation (additifs, arômes et autres ingrédients industriels). Parmi ces derniers, des colorants comme le rouge allura (E129), la tartrazine (E102), le jaune soleil (E110) ou le bleu brillant (E133), qui peuvent engendrer une hyperactivité chez les enfants. Sont aussi présents le caramel ammoniacal (E150c) et le caramel au sulfite d’ammonium (E150d), susceptibles de renfermer des substances immunotoxiques et cancérogènes.

Des additifs renfermant des phosphates, dont l’excès semble favoriser les maladies cardiovasculaires, apparaissent – tels l’amidon modifié (E1414 ou E1442), les polyphosphates (E452) et le phosphate de potassium (E340). Tout comme des édulcorants, dont la consommation est associée à un risque plus élevé de cancer.

L’inventaire ne s’arrête pas là : du dioxyde de silicium (E551), suspecté de causer la maladie cœliaque, ainsi que de la gomme de cellulose (E466) et des mono- et diglycérides d’acides gras (E471), qui entraîneraient prise de poids, cancers, pathologies cardiovasculaires, diabète ou encore inflammation chronique de l’intestin, font partie des composés.

Dans certaines références, il y a même des huiles de coco ou de palme hydrogénées, pourtant interdites dans plusieurs pays européens car pourvoyeuses des fameux acides gras trans qui bouchent les artères.

Pas mieux en boutiques ?

À la rédaction de Que Choisir, on n’avait jamais vu des listes d’ingrédients aussi rebutantes ! Et, malheureusement, les mêmes additifs se retrouvant sur les sites de fournisseurs professionnels, il est peu probable qu’une meilleure qualité soit proposée dans les boutiques spécialisées… Ne reste donc qu’une solution, pour les adeptes du bubble tea qui tiennent à leur santé : le faire soi-même. De grosses pailles réutilisables spécifiquement prévues à cet effet sont disponibles dans le commerce, et les perles de tapioca peuvent être préparées à la maison puis congelées. Il n’y a plus qu’à ajouter du thé, du lait, du jus de fruits ou tout autre ingrédient de son choix. Une option bien plus saine, mais également plus économique et plus écologique, que les versions industrielles.