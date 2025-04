Depuis quelques mois, la planète chocolat ne jure que par les tablettes de chocolat dites « Dubaï style » ou les barres chocolatées Feastables du youtubeur MrBeast. Or, non seulement ces confiseries sont très riches en sucre et ultratransformées, mais elles sont également vendues très cher. Un succès qui tient davantage à des stratégies marketing finement orchestrées sur les réseaux sociaux qu’à leurs réelles qualités gustatives.

En résumé Les chocolats « Dubaï style » et Feastables, promus par des influenceurs, connaissent un succès fulgurant.

Des analyses ont révélé que le chocolat Dubaï style peut contenir des contaminants et des mycotoxines.

Le succès de ces chocolats repose davantage sur des stratégies marketing efficaces sur les réseaux sociaux et la popularité des influenceurs que sur leurs qualités gustatives ou nutritionnelles.

Ouvrez TikTok ou Instagram, tapez « dubai style chocolate », et vous serez submergés de vidéos de jeunes gens qui se pâment en croquant dans des tablettes d’où dégouline une sorte de pâte verte plus ou moins fondante. Depuis quelques mois, ce chocolat Dubaï style, tablette fourrée d’un mélange de pâte à la pistache et de kadaïf (les cheveux d’ange utilisés dans la pâtisserie orientale), fait un tabac sur les réseaux sociaux du monde entier. En France, les rares tablettes mises en vente se sont arrachées en quelques jours.

Une réputation surfaite

Mais comme la plupart des tendances nées sur le web, la réputation de cette friandise est largement surfaite, malgré un prix qui peut atteindre 250 €/kg. Nos confrères allemands de Stiftung Warentest ont voulu en avoir le cœur net, et en ont testé six marques, dont deux fabriqués à Dubaï (1). Bilan : « Nous n’avons trouvé aucun goût unique ni aucune qualité exceptionnelle, mais nous avons trouvé des mycotoxines et des contaminants », ainsi que du sucre, des huiles végétales, des arômes et des colorants en abondance ! La pistache, elle, se fait parfois plus rare, de 10 à 19 %. Les deux chocolats fabriqués à Dubaï se sont avérés « significativement contaminés par des matières grasses potentiellement cancérogènes » contenues dans l’huile de palme raffinée, et l’un des deux (le Damas) était également contaminé par des aflatoxines, des mycotoxines cancérogènes.

De notre côté, les seules versions que nous avons pu dégoter – la tablette Mardinni (59 €/kg), importée de Turquie, et la version de Lindt (69 €/kg) – ont fait l’objet d’une dégustation improvisée entre collègues de Que Choisir. Les avis se sont avérés mitigés : pour les uns, c’est « addictif », pour d’autres, « écœurant ». L’agréable petit croquant et la légère saveur pistache finissent par être envahis par le goût du sucre. Il faut dire qu’il s’agit du premier ingrédient en quantité : le Lindt en contient 46 %, le Mardinni presque 40 %.

Les tablettes de Lindt et de Mardinni.

Pistache, huile de palme, additifs et arômes

Pour le reste, on trouve effectivement des pistaches (respectivement 11 % et 17 %), mais aussi du beurre clarifié, de l’huile de palme, du lactosérum déminéralisé, de la lécithine de tournesol ou de soja, de l’extrait de spiruline, de l’arôme vanilline, du colorant lutéine (classé « acceptable » dans notre évaluation), de l’extrait de malt d’orge, de l’amidon de maïs, du sirop de sucre inverti… Bref, tous les ingrédients de produits ultratransformés, dont Santé publique France recommande de limiter la consommation.

« Le meilleur chocolat du monde »…

Un produit ultratransformé, comme l’est également l’autre tendance du moment, le chocolat Feastables de MrBeast, le premier youtubeur milliardaire du monde, aux plus de 300 millions de followers. Ce jeune Américain de 26 ans, répondant au patronyme de James Stephen Donaldson, est devenu richissime grâce à ses vidéos qui mettent en scène des exploits absurdes ou des défis idiots lancés à des concurrents pour empocher des montants astronomiques de dollars. En 2022, il a lancé sa propre marque de barres chocolatées, Feastables, pour « créer une alternative simple, amusante et de qualité » qui soit « le meilleur chocolat du monde », en faisant appel aux « meilleurs scientifiques de l’alimentation au monde », expliquait-il à l’époque dans les médias américains. Appuyés par des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, portés par la popularité de MrBeast auprès des jeunes, ses chocolats font un tabac. Ils sont en vente en France depuis mars dernier.

Le chocolat Feastables en tête de rayon dans un magasin Carrefour.

… ou pas !

Nous avons acheté quelques-unes de ces tablettes, au prix de 2,99 € les 60 g, soit quasiment 50 €/kg. Ça fait cher le sucre, l’ingrédient le plus abondant de cette recette soi-disant concoctée par les « meilleurs scientifiques ». Ce produit ne s’avère ni particulièrement « sain » ni spécialement « éthique » : outre le sucre, il contient de la lécithine de soja et des arômes vanille, le fourrage de la version « peanut butter » (beurre de cacahuète) comporte de l’huile de palme, et seules deux des cinq tablettes affichent un logo de commerce équitable, et uniquement pour le cacao. Bref, un pur produit ultratransformé que les industries agroalimentaires fabriquent depuis des décennies, et dont le goût n’a pas convaincu lors d’une dégustation chez Que Choisir. Verdict : les Feastables ressemblent à « un chocolat de calendrier de l’Avent bas de gamme », voire ont « un goût de chocolat oublié dans le placard »…

Qu’importe, l’emballement médiatique garantit leur succès. Carrefour l’a bien compris. L’enseigne, qui opère une stratégie de « veille sur les réseaux sociaux et la presse spécialisée » pour « anticiper les tendances », a négocié l’exclusivité des ventes en France pendant plusieurs mois – comme elle l’a aussi fait pour le chocolat Dubaï style de Lindt. Ses concurrents, eux, se sont tournés vers d’autres fabricants, à l’instar de Franprix, qui propose une tablette Dubaï bar fabriquée aux Émirats arabes unis vendue 119 €/kg, ou de Lidl dont la version en édition limitée est déjà écoulée (40,90 €/kg) !

11,90 € la tablette de chocolat de Dubaï de 100 g chez Franprix.