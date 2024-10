Palmarès des supermarchés

« Tous unis contre la vie chère » selon Intermarché, « Des valeurs fortes et des prix bas » pour Système U, les campagnes comparatives « Qui est le moins cher ? » menées par E.Leclerc… Chaque enseigne de la grande distribution a son slogan pour faire valoir ses prix bas. Afin de vous aider à y voir plus clair, Que Choisir dresse son classement sur plus de 4 500 supermarchés et hypermarchés proposant un service drive.

Chaque mois, Que Choisir établit son palmarès des prix dans les enseignes de la grande distribution, calculé sur l’ensemble de l’offre proposée en magasin.

En octobre 2024, c’est E.Leclerc qui propose en moyenne les produits les moins chers. Elle repasse devant Hyper U, qui était l’enseigne la moins chère le mois dernier. E.Leclerc est sans doute l’enseigne qui met le plus en avant ses prix bas, et force est de constater qu’elle est effectivement parmi les moins chères du marché. Chez E.Leclerc, les drives et les magasins physiques sont dissociés, mais une enquête que nous avons menée l’an dernier montrait que les politiques de prix y étaient similaires. L’enseigne venue de Bretagne est très nettement la moins chère de France sur les produits de marques nationales.

Les marques de distributeurs moins chères chez Hyper U et Carrefour

Les Hyper U sont les plus grandes surfaces de l’enseigne Système U et sont donc celles qui proposent les prix les plus intéressants, en particulier sur leurs marques de distributeurs (MDD). Les boutiques Super U, plus nombreuses, sont légèrement plus onéreuses mais restent moins chères que la plupart de leurs concurrentes.

Le podium est complété par Hyper Intermarché, et comme pour Système U, il y a un écart de prix assez net entre les hypermarchés et les supermarchés. C’est moins vrai pour Carrefour, dont les magasins Carrefour Market proposent des prix assez proches de ceux des hypermarchés. L’enseigne semble concentrer son effort de prix sur ses marques de distributeurs qui sont parmi les moins chères du marché.

Vers une nouvelle guerre des prix ?

De manière globale, on observe un mouvement d’alignement des prix entre les différentes enseignes. Après une période inflationniste où les écarts s’étaient accentués entre les distributeurs, ces derniers semblent vouloir les réduire. Si on exclut Cora et Auchan, l’écart n’est que de 3,5 % entre l’enseigne la plus chère et la moins onéreuse. À noter que ce mouvement est bien moins marqué dans les magasins de proximité, où des différences importantes persistent.

Du côté des mauvais élèves, la disparition des derniers supermarchés Casino fait d’Auchan l’enseigne la plus chère de la grande distribution. Cora propose également des tarifs plus élevés que ses concurrents, mais cela ne va durer que quelques mois car l’ensemble des magasins du groupe doit progressivement être repris par Carrefour d’ici la fin de l’année.

Trouvez le magasin le moins cher près de chez vous

Ces tendances nationales permettent de donner des indications sur la politique de prix de chaque enseigne et de dresser un palmarès. Mais au sein d’une même enseigne, chaque magasin peut appliquer des tarifs différents. Pour connaître le supermarché le moins cher près de chez vous, vous pouvez consulter notre carte interactive. Vous y retrouverez le niveau de prix moyen pratiqué par chaque enseigne, ainsi que le détail par rayon.

À noter Les enseignes de hard discount sont absentes de ce palmarès car elles ne proposent pas de service drive, il n’est donc pas possible de relever aussi régulièrement leurs tarifs. De plus, le choix de produits y est nettement plus réduit, il est donc compliqué de les comparer aux autres magasins.