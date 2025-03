Leclerc est-il vraiment « le moins cher », comme il l’affiche allègrement dans ses publicités ? Notre comparateur des supermarchés confirme qu’en moyenne, cette enseigne est meilleur marché qu’Intermarché, U, Carrefour ou Auchan. Mais qu’en est-il face aux hard discounters, ou plus précisément, face aux enseignes à dominante de marques propres, c’est-à-dire vendant principalement des produits sous leurs propres marques de distributeur (MDD) tels que Lidl et Aldi ?

Pour le vérifier, nous avons comparé un panier représentatif des achats des ménages, composé de 80 produits de grande consommation. Lidl et Aldi vendant 80 % de MDD, cette sélection contient donc une majorité (73 %) de produits MDD de chaque enseigne, équivalents en termes de recettes et de grammage (il ne s’agit pas de premiers prix). Le reste du panier, soit 27 % des produits, est composé de marques très répandues, présentes non seulement en grandes surfaces traditionnelles, mais aussi chez Lidl et Aldi : une bouteille de Coca-Cola, un pot de Nutella, des saucisses Knacki, un gel douche Ushuaïa, un produit d’entretien La Croix, etc.

Lidl sur la plus haute marche

Et le verdict est tombé : c’est bel et bien Lidl qui figure sur la plus haute marche du podium, détrônant Leclerc ! Le prix de son panier est environ 2,5 % moins élevé que celui du distributeur breton.

Comment nous avons procédé. Nous avons relevé les prix dans des magasins Lidl et Aldi le 28 février, et nous les avons comparés aux prix relevés sur les drives des autres enseignes le même jour.

Aldi seulement 4e

Aldi, lui, rate de peu le podium, passant derrière Intermarché. Il propose des articles plus chers de 4,5 % en moyenne que ceux de Lidl, et 2 % supérieurs à ceux de Leclerc. Du côté des autres enseignes, Système U est plombé par le prix plus élevé en moyenne de ses MDD, alors qu’il est plus compétitif sur les marques nationales. Carrefour et Auchan ferment la marche, avec des prix 10 à 11 % plus élevés que chez Lidl.

Des prix très bas pour leurs MDD

Chez Lidl comme chez Aldi, la politique de prix unique en France pour tous les magasins sous une même enseigne leur permet d’être très compétitifs dans les zones où les prix sont les plus élevés, comme les centres-villes des grandes agglomérations. En particulier, leurs MDD affichent des prix très bas. Pour obtenir un prix au kilo plus compétitif, Lidl propose souvent ses produits dans des formats plus volumineux que chez ses concurrents. Ainsi, le grammage est en moyenne supérieur de presque 5 % à celui de Leclerc.

En revanche, les deux discounters ne sont pas toujours meilleur marché sur les marques nationales : ces dernières sont en moyenne 0,5 % (pour Lidl) et 4,5 % (pour Aldi) plus onéreuses que chez Leclerc. C’est d’ailleurs en ne comparant que les marques nationales que Leclerc se permet de se revendiquer meilleur marché que Lidl sur son application Qui est le moins cher.

Mais un choix de marques nationales limité

Par ailleurs, le choix en marques nationales est vraiment très limité dans ces deux enseignes à dominante marque propre, en particulier chez Aldi. De nombreux produits essentiels ne sont proposés que sous MDD. Or, les Français sont de grands adeptes des marques nationales (ou internationales), ces dernières constituant les deux tiers d’un panier moyen. L’offre proposée par ces deux enseignes ne correspond donc pas toujours aux envies des consommateurs.​​​​