Quantité de sucre, d’acides gras saturés, d’emballages plastiques, d’additifs, ou encore origine du chocolat et diversité des confiseries... nous avons passé au peigne fin 17 calendriers de l’avent disponibles en grande distribution, chez les discounters et en magasins bio, afin de vous aider à choisir.

Seulement un mois après Halloween, revoici déjà, pour l’industrie agroalimentaire et la grande distribution, une occasion de vendre aux parents des quantités astronomiques de sucreries avec le traditionnel calendrier de l’avent. Toutes les grandes marques de confiseries proposent le leur, et chacune rivalise dans la démesure, avec des emballages toujours plus grands et des quantités de confiseries toujours plus importantes. Mais qu’en est-il de la qualité ? Certaines marques font-elles un effort sur la naturalité de leur recette ou encore la durabilité de leurs chocolats ? Pour le savoir, nous avons passé au crible 17 calendriers de l’avent disponibles en grande distribution, chez les discounters et en magasins bio. Kinder, Lindt, Milka, M&Ms… nous avons pesé leurs emballages, scruté leurs additifs, analysé leurs labels éventuels… Le seul critère important sur lequel nous avons préféré ne pas nous prononcer demeure le goût. Car sur ce plan, chaque enfant aura probablement un avis différent.

1er : Rosen Garten, environ 10,70 euros en magasins bio

Points forts labellisation bio, boîte plutôt jolie, quantité de sucre raisonnable, composition irréprochable et emballage léger.

Point faible absence de certification indépendante de la promesse de « cacao issu du commerce équitable ».

2e : Saveurs & Nature vegan, environ 10 euros en magasins bio

Points forts présence d’un quizz sur le chocolat dans chaque case, certifications bio et commerce équitable (Max Havelaar) et liste d’ingrédients correcte.

Point faible la boîte pourrait être plus jolie.

3e : Belledonne, environ 22,70 € en magasins bio

Points forts belle variété de chocolats (6 goûts et formes différentes), certifications bio et commerce équitable (Biopartenaire), liste d’ingrédients irréprochable

Point faible prix

4e : Miraculous, environ 3,45 € chez Carrefour

Points forts prix très bas, un masque Miraculous en carton en cadeau, liste d’ingrédients correcte, emballage léger

Point faible pas de certification bio ou commerce équitable

5e : Baby Shark, environ 1,31 € chez Intermarché et Cora

Points forts prix très bas, certification environnementale Rainforest Alliance et emballage léger

Point faible ingrédients indésirables (notamment l’additif alimentaire E476)

6e : Esprit de fête, environ 0,99 € chez Carrefour

Points forts prix défiant toute concurrence, emballage léger, effort sur l’esthétique de la boîte

Point faibles ingrédients indésirables (notamment l’additif alimentaire E476), pas d’engagements environnementaux ou de commerce équitable

7e : LOL Surprise, environ 1,69 € chez Lidl

Points forts prix très bas, emballage léger

Point faibles ingrédients indésirables (notamment l’additif alimentaire E476), pas d’engagements environnementaux ou de commerce équitable

8e : Lindt, environ 9,77 € en grandes surfaces

Points forts boîte plutôt jolie, très grande diversité de chocolats

Point faibles ingrédients indésirables, pas de certification indépendante des promesses de durabilité, beaucoup de plastique

9e : Galak, environ 10,55 € en grandes surfaces

Points fort certification environnementale Rainforest Alliance

Point faibles un seul goût (chocolat blanc), tous les chocolats sont rangés dans des sachets en plastique individuels peu appétissants

10e : Toblerone, environ 8,99 € en grandes surfaces

Points fort jolie boîte

Point faibles pas de certification indépendante des promesses de durabilité, l’emballage contient trop de plastique

11e : Ferrero, environ 13,90 € en grandes surfaces

Points fort très peu de plastique (emballage principalement cartonné)

Point faibles ingrédients indésirables, pas d’engagements de durabilité, emballage cartonné imposant

12e : Haribo, environ 8,04 € en grandes surfaces

Points fort grande diversité de bonbons

Point faibles nombreux ingrédients indésirables, très grande quantité de sucre et de plastique

13e : Milka, environ 12,90 € en grandes surfaces

Points forts jolie boîte, grande variété de chocolats

Point faibles ingrédients indésirables, pas de certification indépendante des promesses de durabilité, importante quantité de sucre et de plastique

14e : Celebrations, environ 6,38 € en grandes surfaces

Points forts effort sur l’esthétique de la boîte, grande diversité de confiseries

Point faibles pas d’engagements de durabilité, nombreux ingrédients indésirables (notamment les additifs alimentaires E471 et E341), quantité de sucre importante

15e : Chupa Chups, environ 12,99 € en grandes surfaces

Points fort grande diversité de confiseries

Point faibles nombreux ingrédients indésirables (notamment les additifs alimentaires E473 et E120), quantité de sucre importante et très grande quantité de plastique

16e : M&Ms, environ 11,50 € en grandes surfaces

Points fort effort sur l’esthétique de la boîte

Point faibles pas d’engagements de durabilité, nombreux ingrédients indésirables (notamment l’additif alimentaire E120), très grande quantité de sucre et de plastique

17e : Kinder, environ 12 € en grandes surfaces

Points fort boîte ludique (chaque case est constituée d’une pièce d'un puzzle)

Point faibles pas d’engagements de durabilité, nombreux ingrédients indésirables, très grandes quantités d’acides gras saturés, de sucre et de plastique

Faites-le vous-même ! Faire son calendrier de l’avent soi-même ne présente que des avantages : non seulement cela permet de réutiliser les mêmes emballages chaque année, mais cela permet aussi d’acheter, pour le même prix, des produits de meilleure qualité, et de varier bien plus les surprises chaque jour, tout en les adaptant au goût de ses enfants. De nombreux sachets ou boîtes numérotés à garnir soi-même sont disponibles dans le commerce. Ne reste plus qu’à les remplir chaque année : des biscuits et confiseries faits maison ou achetés en vrac (biscuits, amandes à la cannelle, noisettes au caramel, cubes de noix de coco séchée…), et pourquoi pas, certains jours, des petits cadeaux : billes, barrettes, nœud papillon, entrée à la patinoire, décorations de Noël, gommettes, tatouages, scoubidous, emporte-pièce, graines à planter, craies… Vous n’avez que l’embarras du choix !