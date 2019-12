Comparatif Champagnes Test portant sur 40 champagnes

Notre test porte sur des champagnes achetés en grande distribution, chez des cavistes ou auprès de producteurs. La sélection est variée, avec du brut et de l’extra-brut, des assemblages classiques, mais aussi des blancs de blancs plus frais et raffinés, des blancs de noirs plus puissants, et même des 100 % meunier originaux ! La dégustation à l’aveugle distingue particulièrement quelques bouteilles de champagne qui devraient faire honneur aux fêtes de fin d’année. Surprise : certaines des meilleures cuvées sont disponibles à partir d’une vingtaine d’euros.