Crémants de Loire

Nous avons dégusté 8 cuvées de crémant de Loire lors de notre test de champagnes. Et si nos dégustateurs professionnels ont su facilement repérer les cuvées les plus moyennes – notamment celles des marques de distributeur, au rapport qualité/prix honnête mais qui n’offrent pas de typicité –, certaines les ont fait douter : excellentes, au dosage subtil, mais ne leur rappelant pas un terroir champenois spécifique, était-ce un crémant ou un champagne ? Preuve que même les palais avisés peuvent hésiter, et que certains vignerons ligériens mettent la barre haut !