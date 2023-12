Les bouteilles de champagne ont toutes vu leurs tarifs augmenter en grande distribution. Si les grandes maisons restent plus chères, la hausse est plus forte pour les marques de distributeurs, et l’écart des prix se resserre peu à peu.

Rien de tel qu’une flûte emplie de champagne pétillant pour trinquer à la nouvelle année… à condition de ne pas être rebuté par les tarifs affichés ! Nos données montrent que toutes les références disponibles en grande distribution voient leurs prix augmenter depuis 2 ans, mais la hausse est plus ou moins forte.

Pour une bouteille de grande marque (Mumm, Taittinger, Veuve Clicquot, etc.) achetée en grande surface, il faut désormais compter 34,50 € en moyenne, contre moins de 30 € il y a 2 ans. Sur 1 an, l’inflation est de 7 % entre décembre 2022 et décembre 2023. Sur 2 ans, elle est de 16 %, soit moins que celle subie par les produits alimentaires.

Pour trouver des bulles moins onéreuses, il faut aller voir du côté des marques de distributeurs (MDD). Le prix moyen que nous avons relevé s’établit à 24,30 € la bouteille. Certes, il reste inférieur de 10 € aux marques nationales. Mais la différence s’atténue puisque cette catégorie a subi une inflation beaucoup plus forte : elle est de 19 % sur 1 an, et de 34 % sur 2 ans, plus du double que pour les marques nationales !

Basées sur nos relevés quotidiens dans quelque 6 500 drives, ces données ne prennent pas en compte les ventes de champagne directement à la propriété ou sur les sites Internet des vignerons. Notre test de champagnes réalisé chaque année à l’occasion des fêtes montre que ce canal de vente permet toujours de trouver de la qualité à prix abordable.

30 % du prix de vente dans le marketing

Notre jury de professionnels (œnologues, cavistes, sommeliers), après notre dernière dégustation à l’aveugle, a été surpris de constater que 3 des 5 cuvées les mieux notées de notre sélection coûtaient moins de 20 €. La raison ? Les récoltants-manipulants ont souvent moins de frais de fonctionnement, en particulier de marketing qui représente jusqu’à 30 % du prix de vente des bouteilles des grandes maisons. Leurs marges sont aussi moins élevées.

Par ailleurs, au contact direct de leurs acheteurs, les artisans du champagne rechignent à augmenter drastiquement leurs prix, quand bien même ils subissent la hausse des prix des bouteilles, des cartons, etc. « Il s’agit d’une question de respect de notre clientèle fidèle : quand elle a connu une époque où la bouteille était à 12 F, on ne va pas la passer à 25 € », glisse Marie Petitjean, gérante du domaine Petitjean-Pienne.