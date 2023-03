© Adobe Stock Inflation La viticulture trinque

La hausse des coûts (verre, carton…) oblige les vignerons à augmenter leurs tarifs et à réduire leurs marges. Une situation intenable pour nombre d’entre eux.

L’inflation touche tous les secteurs de la consommation. Le vin ne fait pas exception. « Presque toutes les cuvées que nous proposons ont subi une hausse comprise entre 15 et 20 % depuis un an, témoigne Julien Guinand, directeur général du site de vente en ligne Avenue des vins. Nombre d’entre elles sont passées de 8 à 10 €. » En réponse, les clients changent leurs habitudes d’achat plutôt que d’alourdir leur budget.

Ce renchérissement général est une conséquence de la flambée des coûts de production. En effet, le prix d’une bouteille vide (de 25 centimes environ dans le vignoble bordelais à 1 € en Champagne) a été majoré, selon les modèles, de 40 à 130 %. Les tarifs du carton et le papier ont, quant à eux, progressé de 15 à 20 %. « Même notre muselet [l’armature de fils métalliques placée sur le bouchon des boissons gazeuses alcoolisées] a bondi de 3 à 10 centimes en deux ans », s’étonne un producteur de champagne. Globalement, « au 1er octobre 2022, la part de l’inflation représentait, en moyenne, 21 % du prix de vente d’une bouteille de vin », explique Jean-Marie Fabre, vigneron à Fitou, dans l’Aude, et président des Vignerons indépendants de France.

Inédite dans son ampleur, l’inflation est multifactorielle. Elle a commencé à la suite de l’épidémie de Covid-19, quand les flux logistiques étaient perturbés, puis s’est accélérée après le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Cependant, ces raisons ne convainquent pas complètement. « D’accord, deux usines de verre en Ukraine ont fermé, toutefois elles ne représentent pas la production mondiale ! Ces augmentations déraisonnables, c’est de la spéculation », s’insurge un Champenois. Jean-Marie Fabre, lui, n’hésite pas à dénoncer « l’effet d’aubaine » chez certains fabricants. Le français Verallia, troisième producteur mondial d’emballages en verre, a annoncé, le 15 février, ses résultats de 2022 : +25,3 % de chiffre d’affaires et +42,7 % de résultat net. « C’est bien la preuve que nous sommes les dindons de la farce, tacle le président des Vignerons indépendants. Il est inacceptable que nos fournisseurs profitent de l’inflation pour augmenter de manière significative leur résultat net ! »

Un numéro d’équilibriste

Si la flambée des coûts atteint environ 20 %, rares sont les entreprises viticoles qui affichent une telle marge – dans le meilleur des cas, elle oscille plutôt entre 10 et 15 %. Et lorsqu’elles peuvent majorer leurs prix de 10 %, beaucoup doivent tirer un trait sur leurs bénéfices… tout en risquant de voir leurs ventes diminuer. « Si je relève mes tarifs de 10 % et que mes commandes baissent de 30 %, j’aurai certes un peu maintenu ma marge par bouteille, mais mon chiffre d’affaires aura régressé alors que je ferai face aux mêmes charges », s’inquiète Jean-Marie Fabre.

C’est encore pire dans certaines exploitations, où les producteurs n’osent même pas envisager d’augmenter leurs prix. À Bordeaux, par exemple, qui traverse une crise profonde. « Le problème pour le viticulteur girondin, c’est de vendre coûte que coûte, afin d’engranger de la trésorerie. Nombreux sont ceux qui n’arrivent déjà pas à écouler leur production au tarif de l’année dernière, il leur est donc impossible de répercuter la hausse des coûts », se désole Philippe Abadie, directeur du pôle entreprises de la chambre d’agriculture de la Gironde. En 2021, son équipe avait estimé, dans le référentiel économique du vigneron bordelais, les frais d’une mise en bouteille à 1,23 €, avec un coût du vin à 1,64 € en moyenne par flacon. Fin 2022, son calcul de ces coûts atteignait 1,48 € (+20 %). À ce rythme, ils risquent bientôt de dépasser la valeur du breuvage…