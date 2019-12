Comparatif Truites et saumons fumés Test portant sur 25 produit

Notre sélection compte 15 saumons et 10 truites fumés. Il s’agit de produits de grandes marques, de distributeurs et de hard discounters, bio ou non et tous issus d’élevages. Résultat, truites et saumons fumés font jeu égal tandis que la dégustation, la qualité des tranches et la fraîcheur à date limite de consommation s’avèrent les critères les plus discriminants. Avec, pour les deux espèces, de bons produits… et des échantillons qui touchent le fond.