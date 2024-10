Produits dangereux

Attention si vous avez récemment acheté des truites ou saumons fumés en supermarché : une trentaine de références commercialisées sous différentes marques dans la plupart des chaînes de supermarchés (Système U, Leclerc, Casino, Monoprix, Auchan, Carrefour et Intermarché) ainsi que dans les magasins Biocoop ont récemment été rappelées pour cause de contamination par Listeria monocytogenes. Cette bactérie peut provoquer la listériose, une maladie dont les symptômes et la gravité varient selon les personnes infectées, de simples diarrhées ou symptômes grippaux à des troubles neurologiques graves, type méningite, chez les personnes au système immunitaire fragile. L’infection peut également avoir des répercussions dramatiques sur le fœtus si elle touche une femme enceinte.

Si vous avez acheté un produit appartenant à un lot rappelé (1), ramenez-le en magasin pour vous faire rembourser. Et si vous l’avez déjà consommé, surveillez la survenue de symptômes évocateurs (diarrhée, fièvre, maux de tête…) pendant les 8 semaines qui suivent (le délai d’incubation pouvant aller jusqu’à 2 mois) ; le cas échéant, prenez contact avec votre médecin.