Frais, fumés ou surgelés… la France, quatrième pays consommateur de saumon au monde, n’en produit que quelques centaines de tonnes. Nos eaux, trop chaudes, ne se prêtent guère à ces élevages. À moins de faire sans la mer ? C’est l’idée de Local Ocean, Pure Salmon et Smart Salmon, qui louchent sur l’Hexagone. Inquiétant ?

En ce vendredi glacial de février, il n’y a qu’un phoque pour barboter avec plaisir dans le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)… Après quelques cabrioles près du bord, l’animal s’éloigne d’une dizaine de mètres. « Voilà, c’est à peu près là que Local Ocean prévoit de rejeter 7 500 m3 d’eau par heure », lance Denis Buhagiar, élu écologiste inscrit dans l’opposition locale. Derrière lui, ce n’est encore qu’un terrain en friche de 12,6 hectares, à l’extrémité du port de commerce. Voilà plus de 20 ans, s’y dressait la Comilog, une usine sidérurgique qui a longtemps dominé la rade de ses hauts fourneaux, avant de fermer en 2003. Dans la douleur, racontait à l’époque Le Monde. La ferme d’élevage intensif de saumon de Local Ocean permettrait d’écrire ici une nouvelle page. Coût initial : 150 millions d’euros. Une somme. Mais, à Boulogne, ce sont surtout les volumes de production annoncés qui frappent les esprits : 8 500 tonnes de poisson par an. « Et l’objectif est d’arriver à 40 000 en 2030 », insiste Guy Laplatine, également dans le collectif des opposants au