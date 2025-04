ENQUÊTE

Vingt poulets entassés par mètre carré, des oiseaux qui grossissent si vite qu’ils développent des boiteries, des malformations osseuses et des défaillances cardiaques… Face à l’un des plus sérieux problèmes de souffrance animale en élevage, et sous la pression de la société civile, la grande distribution française s’est engagée à faire évoluer son approvisionnement en viande de poulet d’ici 2026. Mais à l’approche de l’échéance, certaines enseignes semblent avoir trouvé une stratégie pour contourner leurs promesses : faire disparaître leur logo des barquettes de poulet premier prix. Face à des consommateurs attentifs au bien-être animal, les distributeurs sont attendus sur leur capacité à trouver des solutions pour honorer les engagements pris.