Bûche de Noël

Glacée ou pâtissière, décorée de fruits confits, recouverte d’un glacis de chocolat ou d’une ganache imitant l’écorce… Pendant un mois, les bûches de Noël sont omniprésentes au rayon dessert. Mais toutes ne se valent pas, que ce soit sur le plan gustatif ou des ingrédients. ​​​​

Bûche glacée ou pâtissière ?

La bûche glacée se compose de sorbets ou de glaces, associant souvent plusieurs parfums (fruits, chocolat, vanille, caramel, etc.). La bûche pâtissière est composée d’une génoise roulée et fourrée (avec une ganache, une mousse, une préparation aux fruits, une chantilly, etc.), recouverte d’un nappage (ganache, glaçage…).

Le choix est avant tout une question de goût, néanmoins, après un repas abondant, mieux vaut opter pour un dessert léger. Une bûche à base de sorbets aux fruits présente l’avantage d’être rafraîchissante. De plus, elle comporte souvent moins de sucres ajoutés et davantage de fibres (du fait de la présence de fruits), ce qui permet à certaines versions d’arborer un Nutri-Score C, une note rarement atteinte par les autres ! Mais attention à l’aromatisation : la vanille et les fruits mis en avant sur l’emballage sont souvent trop peu présents dans le produit, et compensés par l’ajout d’arômes (naturels ou de synthèse). Les autres bûches glacées (chocolat, nougat, caramel, etc.) sont en général très riches en sucres.

Quant aux bûches pâtissières, elles sont souvent moins digestes : leur garniture comporte en général beaucoup de crème ou de beurre, donc beaucoup d’acides gras saturés (ce qui leur vaut souvent un Nutri-Score E). À noter que les fabricants proposent aussi des recettes allégées, à base de mousses par exemple.

Mieux vaut acheter une bûche pâtissière en grande surface, une bûche artisanale ou la faire soi-même ?

Les bûches pâtissières en grande surface

Longtemps réservées au savoir-faire des artisans pâtissiers, les bûches de Noël sont désormais vendues principalement en grande surface. Il s’agit de fabrications de l’industrie agroalimentaire congelées, que l’on trouve essentiellement au rayon surgelé.

Certaines bûches pâtissières sont également proposées au rayon pâtisserie en libre-service : elles sont alors décongelées, ce qui doit être mentionné sur l’emballage, comme l’impose la réglementation. Leur composition n’est pas meilleure que les autres, et très inégale d’une référence à l’autre, comme le révèle notre test de bûches de Noël.

Les bûches pâtissières artisanales

Si vous disposez d’un budget plus substantiel, vous pouvez opter pour une bûche artisanale. Vérifiez que le pâtissier l’a confectionnée sur place, via la présence du logo « fait maison » ou en posant la question au vendeur. L’artisan peut congeler ses desserts (ce qui s’avère souvent nécessaire pour anticiper une forte demande très concentrée lors des fêtes), mais il doit alors le signaler par un affichage.

Cuisiner soi-même une bûche pâtissière

Enfin, vous pouvez la réaliser vous-même, en suivant notre recette facile de bûche pâtissière, par exemple. Ce ne sera pas forcément plus économique, surtout si vous optez pour des produits de qualité. Soyez vigilants sur les ingrédients mis en œuvre, car ils peuvent contenir des arômes ou des additifs. C’est en particulier le cas du chocolat, qui contient en général de la lécithine de soja ou de tournesol (classées « tolérables » dans notre évaluation des additifs) et des arômes vanille ; ou celui de la crème fleurette, qui comporte souvent des additifs texturants comme des mono- et diglycérides d'acides gras (classés « peu recommandables ») et des carraghénanes (classés « tolérables »).

Faut-il opter pour une bûche de Noël premium ou premier prix ?

La composition d’une bûche ne dépend pas toujours du prix. En effet, qu’elles soient chères ou bon marché, les bûches contiennent souvent beaucoup (trop) d'additifs, d’arômes ajoutés et divers ingrédients caractéristiques de l’ultratransformation tels que le sirop de glucose-fructose, la maltodextrine, des amidons, des protéines de lait, des fibres végétales, etc. Toutes ces substances ont divers rôles : texturants, liants, gélifiants, colorants, antioxydants, exhausteurs de goût, etc. Mais certaines ont un effet délétère ‒ prouvé ou suspecté ‒ sur la santé, sans compter que nous ignorons encore tout d’éventuels effets cocktails en cas de mélange de ces molécules.

Et si certains fabricants travaillent globalement mieux que d’autres, ce n’est pas toujours vrai pour l’ensemble de leurs références.

Lisez donc attentivement la liste des ingrédients au dos de l’emballage, et favorisez les bûches ayant la liste la plus courte, cela vous évitera d’acheter un produit bourré de chimie !