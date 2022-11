Recette de Noël

Pour Noël, vous souhaitez servir un dessert sans additifs ni arômes ajoutés ? Nous avons testé pour vous une recette de bûche pâtissière, composée d’un biscuit au chocolat enrobé d’une ganache légère. Cette recette ne présente pas de difficulté, à condition de respecter les temps de refroidissement de la ganache et du biscuit. Alors, sélectionnez des produits de qualité, mettez vos tabliers, et à vos fouets !

Les ingrédients utilisés sont des produits basiques, qui peuvent facilement être « origine France » ou bio.

Astuce pour ne pas casser le biscuit

Étalez un torchon légèrement humide sur le plan de travail et recouvrez-le d'un papier cuisson parsemé d'un peu de sucre en poudre. Dès la sortie du four, retournez le biscuit sur le papier cuisson et roulez délicatement l’ensemble (papier sulfurisé, biscuit, papier cuisson et torchon) et laissez refroidir complètement à température ambiante.