Le protocole

→ Test Que Choisir : Comparatif Smartphones

Écran

Plusieurs mesures réalisées en laboratoire entrent en compte pour juger la qualité de l’écran : résolution, taille, luminosité et niveau de contraste.

Des experts jugent également la lisibilité de l’écran en intérieur en faible luminosité ainsi qu’en extérieur sous une forte lisibilité, et ils étudient l’angle de vue en inclinant l’appareil.

Trois experts jugent ensuite l’utilisation tactile de l’écran en notant sa réactivité, sa précision, le fonctionnement du zoom et le défilement (dans les menus ou sur une page Internet).

Performances

En se basant sur des tests de benchmark, le laboratoire établit une note de performance pour le processeur.

La capacité de stockage et la mémoire RAM disponible contribuent à cette note.

Batterie

La batterie est évaluée en plaçant les smartphones sur un banc d’essai. Ils y subissent tous deux fois un même cycle d’utilisation prédéfini comprenant des appels, réceptions de SMS, lecture de vidéo, navigation sur Internet et période de veille. Le premier cycle d’effectue avec la luminosité de l’écran réglée au maximum et le deuxième cycle avec la luminosité réglée sur 300 cd/m2 (niveau de luminosité moyen).

L’autonomie de chaque appareil est ainsi mesurée dans des conditions réelles d’utilisation. Le temps de charge complet de la batterie entre aussi en compte dans l’évaluation.

Solidité

La solidité des téléphones est testée par des essais de chute (100 chutes de 80 cm de hauteur), de résistance à l’eau (simulation d’une pluie fine pendant 5 minutes) et aux rayures (écran et lentille de l’appareil photo). Lorsqu’un fabricant annonce qu’un smartphone est étanche, nous le vérifions en plongeant l’appareil dans l’eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Capacités du téléphone

La rapidité et la précision du positionnement GPS sont mesurées par le laboratoire. La possibilité d’utiliser les systèmes de géolocalisation Glonass, Galileo et Beidou est un plus.

Les différentes fréquences supportées par les smartphones sont évaluées pour le Wi-Fi et pour la 4G/5G.

La présence de capteurs est un plus dans l’évaluation (boussole, accéléromètre, gyroscope ou baromètre), de même que celle d’un lecteur de carte mémoire.

Facilité d’utilisation

L’usage via l’écran tactile est d’abord jugé. Qualité du clavier tactile, précision au toucher, facilité pour naviguer dans les menus sont évaluées.

Ensuite, on évalue la facilité pour prendre des photos et des vidéos, les différents réglages possibles ainsi que la sauvegarde ou la suppression des clichés. Le délai de déclenchement de la prise de photo entre aussi en compte.

La plupart des smartphones proposent de déverrouiller l’écran d’accueil à l’aide de moyens biométriques. La facilité pour configurer puis utiliser le lecteur d’empreinte digitale, le système de reconnaissance faciale ou de l’iris est jugée par le laboratoire.

Les réglages de base – changement de la sonnerie, de la langue ou des paramètres d’appels – sont notés par les experts. L’agencement des menus, la compréhension des titres sont aussi évalués.

Enfin, la facilité d’emploi du navigateur est appréciée subjectivement par les experts qui visitent plusieurs sites Internet ayant des architectures différentes. Ils contrôlent la qualité d’affichage et du zoom, la facilité de défilement, la simplicité pour naviguer, la gestion de l’historique et des favoris, etc.

Qualité sonore

La qualité sonore en appel est évaluée par des mesures en laboratoire dans différentes conditions, avec et sans bruit ambiant, en émission (micro) comme en réception (écouteur).

La qualité audio des haut-parleurs est jugée par un jury de trois personnes en utilisant différents morceaux de musique. Les membres du jury donnent leur impression sur la qualité audio en tenant compte des distorsions, de la précision de la stéréo, de la présence de bruit de fond et du rendu des voix.

Le volume maximal des haut-parleurs avant l’apparition de distorsions est mesuré. Enfin, la qualité audio est vérifiée avec un casque de bonne qualité.

Photo et vidéo

Comme pour un test d’appareil photo numérique, une batterie de mesures en laboratoire est réalisée à l’aide d’une mire de test : résolution, reproduction des couleurs, vignettage, distorsion ou encore bruit de fond.

Ensuite, des séries de photos sont prises dans des conditions différentes (lumière du jour, faible luminosité, avec et sans flash, en utilisant le zoom) avec les appareils photo frontal et arrière. Les images sont transférées vers un ordinateur relié à un écran de très bonne qualité pour être jugées.

S’il est présent, le stabilisateur d’image est évalué en plaçant le smartphone sur un plateau en vibration. Une photo est alors prise, permettant de juger l’efficacité du stabilisateur.

Photo de mesure du délai de déclenchement pour prendre une photo.

Ensuite, la qualité des vidéos prises par les smartphones est évaluée par un jury. Dans un environnement lumineux, le smartphone est placé sur un trépied et balaie à faible vitesse de rotation une scène de 2 mètres de large animée par deux ventilateurs pour créer du mouvement. Les différents réglages d’image disponibles sont testés, dont le stabilisateur d’image. L’opération est réalisée avec les caméras arrière et frontale.

Les vidéos sont jugées par un jury d’experts sur l’écran du smartphone puis sur un écran d’ordinateur en prenant en compte l’exposition, le contraste, la netteté ou la qualité des couleurs.

Le smartphone sur un trépied balaye de droite à gauche la scène animée.

Ensuite, la qualité sonore des enregistrements vidéo est évaluée. Les appareils sont placés dans une chambre semi-anéchoïque et enregistrent à 1 mètre d’une enceinte différents sons (musique classique, « pop », voix). Des experts du laboratoire notent la qualité sonore via les haut-parleurs du smartphone puis avec un casque de qualité.

Sécurité du smartphone

Le laboratoire vérifie les exigences demandées pour la solidité du mot de passe permettant de verrouiller le smartphone ainsi que du mot de passe du compte associé (si disponible). Il vérifie également qu’ils sont protégés contre des attaques par force brute.

Nous vérifions ensuite que la reconnaissance faciale n’est pas simple à tromper, avec une photo par exemple.

Tous les 2 mois, nous vérifions si des mises à jour du système d’exploitation (OS) sont disponibles et relevons la date du dernier patch de sécurité pour les smartphones Android. Les smartphones présentant un OS ou un patch de sécurité trop ancien sont pénalisés.

Enfin, nous évaluons la facilité de procéder à une réinitialisation d’usine ainsi que son efficacité (effacement des données et possibilité de créer un compte différent du précédent).

