© scharfsinn86 - stock.adobe.com Débits 5G On est loin du compte

Des mesures de l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) prouvent que seule une petite partie des abonnés à la 5G profitent de débits vraiment plus élevés. Chez Free mobile, la 5G est même moins rapide que la 4G.

Oui, la 5G permet de bénéficier de débits plus élevés que la 4G. Mais pas partout en France, pas chez tous les opérateurs et pas non plus dans les proportions attendues. La dernière version de l’enquête Qualité des services mobiles que vient de rendre publique l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) prouve, comme le prédisait l’UFC-Que Choisir, que le consommateur doit être particulièrement attentif s’il veut vraiment profiter des atouts de la 5G.

Des débits 5G décevants

Si l’Arcep note une « nette progression de la qualité des services mobiles » en 1 an, on est loin du compte en ce qui concerne la 5G. Il faut dire que certains opérateurs n’hésitaient pas à promettre des débits « jusqu’à 3 fois plus rapides que la 4G ». Or, dans la pratique, on est plutôt sur une augmentation du débit de l’ordre de 50 % dans le meilleur des cas, parfois beaucoup moins. Certes, ces données sont des moyennes. Il peut donc arriver que dans certaines situations, les performances soient bien meilleures, alors qu’à d’autres endroits, le débit sera plus faible, voire que le smartphone ne parviendra pas à capter le signal 5G. Globalement, Orange est l’opérateur qui fournit les meilleurs débits, 4G comme 5G, dans la plupart des zones, suivi par SFR et Bouygues. Free ferme la marche.

Les zones rurales encore plus délaissées

On savait que la 4G des champs allait nettement moins vite que celle des villes. Avec la 5G, l’écart est encore plus flagrant. Si la 5G permet de bénéficier de débits plus élevés dans les villes et dans les endroits touristiques, dans les zones les plus reculées, la différence entre 4G et 5G est nulle, quel que soit l’opérateur. Résultat : la 5G a tendance à accroître un peu plus les inégalités entre les villes et les campagnes. Certes, on peut espérer qu’au fur et à mesure que les opérateurs déploieront leurs antennes 5G sur l’ensemble du territoire, ces inégalités se résorberont peu à peu, mais d’une part ce n’est pas certain, d’autre part ce n’est pas demain que la situation deviendra plus acceptable.

Free mobile dans les choux

Free mobile a beau se féliciter de résultats qui « valident [sa] stratégie de déploiement », l’opérateur a tendance à ne voir que le verre à moitié plein. Certes, l’enquête de l’Arcep montre que les abonnés Free ont plus tendance que les autres à accrocher le signal 5G, mais elle montre surtout que les débits 5G offerts à ses abonnés, qu’ils habitent en ville ou à la campagne, sont les plus bas de tous. Pire encore, les clients 5G de Free bénéficient globalement de débits inférieurs à ceux dont profitent les abonnés 4G. Un comble ! Ces résultats catastrophiques sont le reflet de la technologie adoptée par Free mobile. L’opérateur est en effet le seul à avoir choisi de déployer la 5G sur la bande de fréquence des 700 Mhz. Cette solution lui a permis de couvrir rapidement et à moindre coût une large partie du territoire en 5G, mais ces fréquences, si elles peuvent en théorie diffuser de la 5G, sont incapables techniquement de proposer des débits élevés.

Au final, l’enquête de l’Arcep confirme les craintes de l’UFC-Que Choisir qui, dès l’année dernière, mettait en garde les consommateurs sur le peu d’intérêt que représente la 5G dans leur quotidien et sur les difficultés qu’ils risquaient de rencontrer pour faire le tri entre la bonne et la mauvaise 5G. Pour les aider à faire le bon choix et peser sur les pouvoirs publics, nous avons lancé l’application Queldébit. Plus vous serez nombreux à la télécharger (gratuitement !), plus nous disposerons de données fiables. Alors n’attendez pas.