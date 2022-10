Appareils de mise sous vide Le protocole

La performance de mise sous vide est réalisée sur 4 aliments :

Pavé de saumon et sa marinade dans une boîte au réfrigérateur ;

steak haché dans une boîte au congélateur ;

8 à 10 fraises dans une boîte au réfrigérateur ;

3 tranches de pain de mie dans un sac réutilisable.

L’aliment mis sous vide est comparé avec un aliment frais et un aliment conservé 7 jours dans le même type de contenant sans mise sous vide.

Le temps pour la mise sous vide pour chaque aliment est mesuré.

On vérifie l’étanchéité des sacs réutilisables en plongeant un sac rempli de pain de mie 1 heure dans de l’eau chaude. La différence de poids et l’observation visuelle permettent de détecter une entrée d’eau. On mesure également la force nécessaire pour l’ouverture du sac à neuf et après trempage dans de l’eau chaude.

L’ergonomie des machines sous vide est passée en revue : notice, manipulation des sacs ou boîtes, utilisation de l’appareil, nettoyage, stockage. La qualité de construction et la sécurité sont également étudiées. Le niveau sonore est mesuré et qualifié par 3 experts.