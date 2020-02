Rendez-vous conso Des écogestes à portée de main

L’UFC-Que Choisir vient de créer de nouveaux rendez-vous conso autour d’une même thématique : la consommation responsable. Ces ateliers, animés par les associations locales, visent l’échange et la découverte de bonnes pratiques.

Depuis quatre ans, les rendez-vous conso rythment la vie des associations locales (AL). Leur ambition ? Vous offrir la possibilité d’acquérir des réflexes adaptés grâce à des ateliers pratiques et gratuits. Après les contenus dédiés à l’alimentation-santé et aux arnaques, l’UFC-Que Choisir a ­décidé, cette année, de vous apporter son savoir-faire sur la consommation responsable. Une thématique qui se déclinera en quatre séances animées par les AL : « Je respire un air sain chez moi », « Je réduis mes déchets », « J’économise l’eau à la maison » et « Je limite ma consommation d’électricité ». « Ces ateliers interactifs s’inscrivent dans notre mission d’intérêt général et aident les consom’acteurs à faire les meilleurs choix pour leur budget, leur santé et l’environnement », explique Cathe­rine Guillerm, responsable ­pédagogique à l’UFC-Que Choisir. L’objectif ? Vous donner des clés pour préserver la planète mais ­aussi votre santé au quotidien. Activités pratiques, discussions, jeux ou encore schémas à compléter vous permettront de connaître, par exemple, le parcours de l’eau, les consignes de tri des ­déchets, la dépense énergétique des équipements électriques… Les bonnes pratiques ­seront également ­présentées. Chaque ­participant repartira avec le guide des écogestes de l’UFC-Que Choisir, qui résume l’ensemble des ­informations en la matière et délivre de précieux conseils pour l’avenir. « Choisir, c’est préférer, c’est aussi renoncer. C’est préférer la durée à l’instant, la sauvegarde de la nature à son exploitation » : cette déclaration d’André Romieu, fondateur de l’UFC-Que Choisir, date de 1951. Elle s’avère éminemment ­d’actualité aujourd’hui, à l’heure où l’écoresponsabilité préoccupe chaque jour davantage la population, en particulier les jeunes.