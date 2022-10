© AdobeStock Électricité Des coupures de courant possibles cet hiver

On en sait un peu plus sur les coupures de courant qui pourraient intervenir en cas de pics de consommations électriques auxquels nos moyens de production et les importations ne seraient pas en capacité de répondre cet hiver. RTE (le gestionnaire du réseau électrique) et Enedis se sont associés pour présenter « les mesures de sauvegarde en cas de tension sur le réseau électrique ».

D’abord un soulagement. « Il n’y a pas de risque de black-out en France, c’est-à-dire un effondrement complet qui conduirait à ce qu’il n’y ait plus du tout de courant », a assuré Jean-Paul Roubin, directeur exécutif clients et opération du système électrique de RTE.

En revanche, des coupures de courant organisées d’une durée de 2 heures pourraient avoir lieu en cas d’alerte rouge Écowatt, au cas où les écogestes et autres mesures ne réduiraient pas suffisamment la consommation. Il s’agira alors de coupures tournantes sur le territoire pendant 2 heures consécutives, une durée qui n’a pas été choisie au hasard. Elle permet de préserver en toute sécurité la chaîne du froid.

Mais avant d’en arriver là, Enedis et RTE auront recours à des mesures moins extrêmes.

Il y a d’abord le délestage des ballons d’eau chaude électriques de 12 h à 14 h, qui est en vigueur depuis le 15 octobre. À lui seul, il réduit le pic de 2,5 GW (1). En cas de forte tension sur le réseau, les 14 sites industriels énergivores qui ont passé un contrat avec RTE diminueront leur consommation ou la stopperont sur demande. Soit une réduction de 1,2 GW. Si besoin, Enedis baissera la tension sur le réseau électrique de 5 %, ce qui ne sera pas perceptible pour les ménages, selon le gestionnaire du réseau. En quelques minutes, la consommation diminuera de 4 %, pour une réduction de 4 GW.

Tout le monde pourra être concerné

Enfin il y a Écowatt, l’appli et le site gratuits qui informent sur la tension du réseau électrique au quotidien et pour les 3 jours suivants. En cas d’alerte orange, il conviendra de réduire sa consommation d’électricité. Si l’alerte passe au rouge, tous les usagers devront intensifier leurs efforts sous peine de coupures de courant.

C’est seulement si les mesures prises par RTE, Enedis et les écogestes de tous ne suffisent pas à passer les pics par temps froid que des coupures seront décidées. Il y en aura matin et soir, elles toucheront des endroits différents à chaque fois. Ville ou campagne, régions au nord, à l’est, l’ouest ou au sud, tout le monde risque d’être concerné à un moment ou un autre. Seuls les sites prioritaires seront épargnés (hôpitaux, Ehpad, Défense nationale, etc.).

(1) À titre de comparaison, la puissance moyenne du parc nucléaire est de 1,1 GW par réacteur.