Écowatt de RTE Un dispositif pour éviter les coupures de courant

Jamais le risque de coupures de courant n’avait été aussi élevé que pour l’hiver 2022-2023 qui se profile. Pour l’éviter, le gestionnaire du réseau électrique RTE propose le service Écowatt et appelle à la sobriété en matière de consommation d’électricité.

Le risque de coupure de courant, qualifié d’exceptionnel par RTE (Réseau de transport d’électricité), s’explique par trois facteurs qui se conjuguent pour créer de fortes tensions sur le système électrique. Il s’agit de la crise gazière européenne, de la crise du nucléaire en France, et enfin de la sécheresse qui réduit la production hydraulique.

Résultat, la période de vigilance démarre dès l’automne et va s’étendre sur plusieurs mois. « Lorsque le système électrique est très tendu, le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu mais il pourrait être évité en baissant la consommation nationale de 1 à 5 % dans la majorité des cas, et jusqu’à 15 % dans les situations météorologiques les plus extrêmes », explique le gestionnaire de réseau.

Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, juge cependant que « nous pouvons écarter une large partie des risques si nous sommes très volontaristes sur la sobriété, ainsi que sur la mobilisation autour du signal Écowatt rouge lors des pics de consommation ».

Inscription très simple

Mis au point par l’Ademe (Agence de la transition écologique) et RTE, Écowatt est le dispositif qui permet d’alerter les consommateurs, les entreprises et les collectivités à temps pour qu’ils réduisent leur consommation d’électricité, évitant ainsi les délestages.

Il suffit de s’inscrire sur www.monecowatt.fr pour être averti des coupures de courant à venir et participer à les éviter en baissant sa consommation. En cas d’alerte rouge, il faut minimiser son usage de l’électricité durant les heures de pointe, soit de 8 h à 13 h, puis de 18 h à 20 h, sachant qu’il demeure possible de consommer en dehors de ces plages horaires. RTE exclut également de lancer des alertes le week-end et la nuit.

En dehors de ces événements qu’on espère rares, passer à la sobriété électrique permanente limitera le risque de délestage. Cette sobriété s’avère d’autant plus nécessaire que notre parc nucléaire produit peu. Sur une capacité totale de 61 GW, RTE mise seulement sur 38 GW en service en décembre et 45 GW en janvier.