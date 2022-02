Rendez-vous conso De nouveaux ateliers pour petits et grands

À l’UFC-Que Choisir, l’alimentation fait peau neuve ! De nouveaux rendez-vous conso seront proposés à partir du 15 mars prochain, Journée mondiale des droits des consommateurs. Pratiques et gratuites, ces séances se dérouleront autour d’une thématique commune : les bons réflexes pour manger mieux. « Nous souhaitons donner les clés au consommateur, afin qu’il effectue les meilleurs choix concernant son équilibre alimentaire et porte un regard critique sur les promesses des industriels », explique Catherine Guillerm, responsable pédagogique de l’UFC-Que Choisir, qui a conçu ces activités. Si certains ateliers existaient déjà, d’autres ont été révisés ou créés, à l’instar de trois d’entre eux destinés aux enfants de neuf ans et plus : « Les fruits », « Les aliments du petit-déjeuner » et le « Décryptage de la composition des produits ». Dernière nouveauté, une session est réservée au fait maison et au plaisir de cuisiner équilibré, en ligne avec le Programme national nutrition santé (PNNS) 2019-2023. Ces moments d’échanges entre bénévoles et consommateurs permettent aussi aux associations locales de présenter le Nutri-Score et l’appli Quelproduit, qui aident à choisir des denrées de meilleure qualité.