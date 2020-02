Petit-déjeuner En Haute-Vienne, on sensibilise les lycéens

Animer des ateliers conso peut être l’occasion de rencontrer de nouveaux publics et d’agir dans différents types de structures. Pour preuve, l’UFC-Que Choisir de la Haute-Vienne est intervenue durant cinq jours au sein du lycée Maryse-Bastié, à ­Limoges (87), afin d’échanger avec des jeunes sur l’importance du petit-déjeuner. « Nous voulions créer un moment convivial avec les lycéens, les faire réagir en tant que consommateurs », raconte Claude Janicot, l’un des bénévoles qui a mené ce rendez-vous. L’automne dernier, accompagné de Françoise Faye, une autre volontaire, il a ainsi rencontré six classes, de la troisième « prépa-métiers » à la première : « Nous leur avons donné des informations très concrètes, documentation à l’appui, et fait goûter certains produits : dégustation de jus d’orange industriel et d’une orange pressée, de fruits issus de localités voisines, de lait, de compotes… Les élèves ont été très réceptifs à la valorisation des circuits courts et du bien-manger », se réjouit Claude Janicot. Ce dernier ajoute que l’association ­locale, dotée d’une équipe de cinq bénévoles dédiés aux rendez-vous conso, souhaite continuer dans cette voie : « Nous avons obtenu l’agrément de l’académie de Limoges, donc nous désirons poursuivre ces expériences dans les établissements scolaires, publics mais aussi privés, pour le bien des adolescents. »