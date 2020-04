Rendez-vous conso Des lycéens sensibilisés aux dangers d’Internet

L’association locale (AL) du Morbihan a développé un programme de rendez-vous conso à destination des plus jeunes. Si plusieurs événements prévus dans des établissements scolaires, en mars et en avril, ont été repoussés en raison des mesures prises contre la propagation du coronavirus, une rencontre a eu lieu au lycée Joseph-Loth de Pontivy (56), le 12 mars dernier. Simone Encrenaz et Christian Jacques, bénévoles de l’AL, sont intervenus auprès d’élèves de première STMG (sciences et technologies du management et de la gestion). « Il y avait 3 classes de 30 lycéens. Nous avons organisé 6 séances de 45 minutes avec 15 élèves à chaque fois. Christian a conduit trois ateliers dédiés aux données personnelles et moi, trois sessions consacrées aux achats sur Internet. Chaque groupe devait ensuite communiquer à l’autre ce qu’il avait appris », détaille Simone Encrenaz. Tous deux ont aussi dispensé des conseils pour naviguer sur le Web sans se faire piéger : décrypter les conditions générales de vente et les mentions légales, connaître le droit de rétractation, se méfier des avis d’autres consommateurs… « Ces jeunes de 16-17 ans étaient contents, ils ont appris plein de choses et sont repartis avec des documents d’information. Ils se montrent assez prudents dans leur utilisation d’Internet, mais ils n’ont pas toujours conscience du danger », raconte la bénévole. Quant aux interventions reportées, elles se tiendront une fois la crise terminée. Pas question d’annuler !