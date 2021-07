Rencontre avec Simone Encrenaz Au cœur de l'action militante

En 2017, jeunes retraités, Simone et son mari s'installent en Bretagne. Animée par sa fibre bénévole, Simone franchit les portes de l'association locale de Lorient et, dès janvier 2019, y devient référente communication et animatrice de Rendez-vous Conso. Ces rencontres animées par l’UFC-Que Choisir ont notamment pour objectif de partager les bons réflexes de consommation. À ce titre, elle organise divers événements et rendez-vous avec les consommateurs, notamment pour sensibiliser les jeunes sur le zéro déchets. Elle a accepté de nous raconter une partie de son quotidien de bénévole.

C'est en feuilletant la revue de Lorient Agglo, lors de la Semaine du développement durable, que Simone découvre une participation des jeunes du Bureau information jeunesse de Lorient à un atelier Zéro déchets. Reliant cet événement aux Rendez-vous Conso qu’elle anime sur la consommation responsable, elle s'empresse de contacter la directrice pour organiser une rencontre. Malgré l’envoi d’une affiche pour interpeller les jeunes, l’échange ne donne pas de suite, mais Simone n’abandonne pas. « N'ayant pas eu de retour, j'ai pris mon bâton de pèlerin et suis allée les rencontrer, avec toute ma bonne volonté et l'affiche envoyée. Je leur ai présenté les Rendez-vous Conso mais aussi notre concours photo Photogâchis et les différentes animations que nous allons mettre en place pour célébrer le 70e anniversaire de l’association », confie-t-elle.

Vers un dialogue intergénérationnel

Si le confinement est venu contrecarrer la tenue d’échanges en résidence senior, un projet voit néanmoins le jour à Carnac : il s’agit d’interroger les résidents, âgés de 75 ans et plus, sur leur façon de consommer « avant » et de discuter des évolutions de leurs comportements consuméristes. L’objectif : formaliser leurs réponses dans une « Histoire de la consommation », afin de la présenter ensuite à des jeunes collégiens ou lycéens. Pour Simone, pas de doute : l’échange pourrait être très enrichissant. Et c’est aussi un bon moyen de présenter toutes les actions de l’association. À Guidel comme à Carnac, elle privilégie et développe les partenariats avec les collèges, car ils se révèlent intéressants dans le cadre d'échanges intergénérationnels. Pour mettre en place des Rendez-vous Conso à Carnac, l'animatrice pense y associer les familles des résidents, ce qui renforcerait encore la proximité entre l'UFC-Que Choisir et les consommateurs.

Une femme de projets

De beaux projets en vue pour une bénévole qui ne manque pas d'initiative puisqu'elle a organisé pas moins de 7 Rendez-vous Conso depuis le début de l’année. Bravo à Simone, qui n’a pas peur de braver la crise sanitaire, armée de son « bâton de pèlerin » et de sa détermination, pour transmettre au plus grand nombre les valeurs de notre association !