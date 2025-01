L’UFC-Que Choisir de la Haute-Vienne a vu grand pour sa Rentrée des consommateurs. Le 7 novembre dernier, elle a participé au forum des associations de patients organisé par le CHU de Limoges. Les représentants de l’association locale (AL) ont pu échanger avec le public et lui présenter leurs actions liées à la santé. À l’occasion de portes ouvertes, courant octobre, l’AL a également tenu des permanences dans plusieurs maisons France services (dédiées aux démarches administratives), et y a animé trois rendez-­vous conso consacrés aux « bons réflexes pour déjouer pièges et arnaques ». Le 23 octobre, l’AL a aussi organisé un atelier sur les fraudes bancaires et la protection des données auprès de jeunes de 17 ans sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans le cadre d’un forum mis en place par le conseil départemental. Enfin, les bénévoles ont participé à la Fête des plantes et de la nature, le 27 octobre à Saint-Junien, pour aller à la rencontre des consommateurs des zones rurales.

UFC-QUE CHOISIR DE LA HAUTE-VIENNE (87)