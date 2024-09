Partir à l’école le ventre vide est mauvais pour la santé et pour la concentration. C’est en grande partie cette idée qui a poussé à la mise en place, depuis 2018, de distributions de petits-déjeuners gratuits dans les écoles de quartiers défavorisés. Sauf que cela pourrait faire plus de mal que de bien, alertent à présent des experts.

Cela ressemblait à du bon sens : en 2018, l’État s’est doté d’un fonds pour financer et encourager la distribution de petits-déjeuners gratuits dans les écoles de quartiers défavorisés, avec pour ambition de « réduire les privations » et de proposer une « alimentation équilibrée pour tous ». Ces distributions ont, depuis, été adoptées par un nombre croissant d’écoles, et environ un élève sur six scolarisé en « réseau d’éducation prioritaire » (dont un tiers en outre-mer) en aurait bénéficié l’année passée.

En mai, cependant, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a émis un avis très critique sur ce dispositif, considérant qu’il pourrait produire l’effet inverse de celui recherché, à savoir « déséquilibrer le régime alimentaire » et « aggraver le risque de surpoids et d’obésité ». Et pour cause : « Contrairement à une idée très répandue, et largement promue par certains acteurs de l’industrie agroalimentaire, il n’est à l’heure actuelle pas démontré que l’absence de petit-déjeuner aurait un effet néfaste, ni sur la santé, ni sur la capacité de concentration, explique Irène Margaritis, qui a participé à la rédaction de ce rapport. À l’inverse, il y a un risque réel pour la santé des enfants qui se retrouveraient à prendre deux petits-déjeuners, chez eux et à l’école. » Un risque d’autant plus important que les menus de ces petits-déjeuners ne sont ni encadrés réglementairement, ni supervisés par un spécialiste de la diététique. Ce qui pourrait finalement accroître les inégalités de santé, puisque les enfants de milieux défavorisés sont déjà les plus touchés par le surpoids.

Interrogé sur ces questions, le ministère de l’Éducation nous a répondu qu’un « guide à destination des collectivités territoriales » encourage les participants à « distribuer des petits-déjeuners variés et équilibrés » et que « les parents sont prévenus afin de ne pas donner de petit-déjeuner à la maison les matins concernés ». Le dispositif sera maintenu à la rentrée prochaine.