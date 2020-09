© Maridav/StockAdobe Thermostats connectés Le protocole

Les performances et la commodité d’emploi sont prépondérantes dans l’évaluation.

Facilité d’emploi

Le laboratoire évalue d’abord la facilité d’installation des thermostats. Ils doivent être connectés au système de chauffage soit directement, soit via un boîtier relais. Ensuite, il faut les connecter au réseau Wi-Fi pour pouvoir les piloter à distance. Le laboratoire évalue les informations fournies par le fabricant, note s’il recommande une installation par un professionnel et évalue la qualité des notices fournies ou disponibles en ligne.

L’utilisation du thermostat est ensuite évaluée. Facilité pour lire et changer la température, possibilité d’effectuer des réglages sont passées au crible.

L’usage via les applications (Android et iOS) et le portail web est également évalué : présentation, ergonomie, lisibilité, mise en place de plannings de chauffe, ajustement de la température et accès au suivi de la consommation.

Nous mesurons ensuite la réactivité aux changements. Lorsqu’une demande de modification de la température est réalisée via l’application pour smartphones ou via le portail web, nous chronométrons le temps nécessaire pour que la modification soit prise en compte.

Enfin, si le thermostat est capable de gérer plusieurs zones de chauffe distinctes, avec des accessoires (autre thermostat connecté ou vanne thermostatique sur radiateur), le laboratoire évalue la facilité de la mise en œuvre ainsi que la qualité des informations fournies.

Performances

La précision de l’affichage de la température (nombre de décimales) et la finesse des paliers de réglage de la température sont relevées.

Les thermostats sont ensuite placés dans une chambre climatique dont la température est maîtrisée. Nous relevons la température indiquée sur les thermostats lorsque la température dans la chambre climatique est fixée à 10 °C, puis 15, 20, 25 et 30 °C.

Ensuite, depuis ces cinq paliers, nous faisons baisser la température et relevons à quel moment le thermostat déclenche le système de chauffage.

Sécurité et données privées

L’utilisation d’un thermostat connecté oblige à avoir un compte et à lui donner accès à Internet. Nous vérifions les éléments de sécurité (mot de passe robuste, protection contre les attaques par force, de type « man-in-the-middle », chiffrement des données) ainsi que le respect des données privées (permissions demandées par les applications, données échangées avec les éditeurs et les sites tiers).

Richesse fonctionnelle

La note reflète la présence de fonctionnalités dont la possibilité d’effectuer les réglages via un portail web, une sécurité enfant sur les thermostats, une fonction auto-apprentissage, l’utilisation possible en multizone ou encore la compatibilité avec des vannes thermostatiques connectées sur radiateur ou avec les assistants vocaux.