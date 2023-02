© Adobe Stock Chauffage Les différents types de pompes à chaleur

Géothermique, air-air, air-eau… Le monde des pompes à chaleur utilisées pour le chauffage (et parfois le rafraîchissement) des logements est très varié, et chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. Notre guide pour vous y retrouver.

Une pompe à chaleur est un système qui utilise de l’énergie thermique provenant de l’air, de l’eau ou de la terre pour chauffer ou refroidir une maison ou un bâtiment. Le système comprend généralement une unité extérieure et une unité intérieure, reliées par des tuyaux.

L’unité extérieure, appelée compresseur, aspire l’air ou l’eau à une température relativement basse pour la compresser, ce qui augmente sa température. L’unité intérieure, appelée évaporateur, contient un fluide frigorigène qui est chauffé par la chaleur transférée par le compresseur jusqu’à devenir un gaz chaud. L’air ou l’eau de l’habitation est ensuite chauffé grâce à la chaleur issue de ce gaz.

Pour climatiser, le processus est inversé : le fluide frigorigène est comprimé pour évacuer la chaleur à l’extérieur du logement.

En résumé, une pompe à chaleur utilise une source d’énergie renouvelable (air, eau, terre) pour produire de la chaleur ou de la fraîcheur en utilisant un cycle thermodynamique. C’est donc une solution écologique et économe en énergie pour les besoins de chauffage ou de refroidissement d’un logement.

Quels sont les différents types de pompes à chaleur ?

Il existe plusieurs types de pompes à chaleur, et chacun a des caractéristiques et des applications différentes.

Pompe à chaleur géothermique

© Adobe Stock

La pompe à chaleur géothermique utilise la chaleur de la terre ou de l’eau souterraine pour chauffer ou refroidir une maison, grâce à des tuyaux enterrés ou des systèmes de capteurs horizontaux ou verticaux. Les pompes à chaleur géothermiques peuvent être très efficaces, car la température de la terre est relativement constante tout au long de l’année.

Pompe à chaleur air-air

La pompe à chaleur air-air (aussi appelée climatiseur « split ») puise les calories contenues dans l’air extérieur pour chauffer ou refroidir l’air intérieur d’une maison. Cette technologie est souvent utilisée pour les systèmes de climatisation réversible. Nous testons régulièrement des pompes à chaleur air-air.

Pompe à chaleur air-eau

La pompe à chaleur air-eau utilise la chaleur de l’air extérieur pour chauffer un système de chauffage central ou pour produire de l’eau chaude sanitaire.

Pompe à chaleur eau-eau

La pompe à chaleur eau-eau utilise la chaleur de l’eau d’une nappe phréatique, d’un lac ou d’un fleuve pour chauffer ou refroidir une maison. Les systèmes d’échange de chaleur captent la chaleur de l’eau et la transfèrent à l’eau utilisée pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire.

Pompe à chaleur hybride

© Adobe Stock

La pompe à chaleur hybride combine l’utilisation d’une chaudière à gaz avec une pompe à chaleur pour maximiser l’efficacité énergétique. En utilisant une chaudière comme source de secours, ces systèmes peuvent fonctionner efficacement même lorsque les températures extérieures sont très basses. Ils fonctionnent grâce à un système automatisé qui choisit, en fonction des besoins et de la météo, s’il faut recourir plutôt à la pompe à chaleur ou à la chaudière.

Quels sont les avantages et inconvénients des différents types de pompes à chaleur ?

Avantages Inconvénients Pompe à chaleur géothermique – Très haut rendement énergétique

– Peu bruyant – Coût d’installation très élevé

– Installation complexe nécessitant des travaux importants

– Système pas forcément adapté à tous les emplacements géographiques Pompe à chaleur air-air – Coût d’achat relativement bas

– Peu d’entretien

– Installation facile

– Peu bruyant

– Capable de climatiser – Rendement énergétique moins élevé que les autres types de pompes à chaleur

– Dépend de la température extérieure pour fonctionner efficacement

– Ne produit pas d’eau chaude sanitaire Pompe à chaleur air-eau – Coût d’achat relativement faible

– Peut être utilisé pour le chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire

– Peut être utilisé pour les systèmes de climatisation réversibles – Dépend de la température extérieure pour fonctionner efficacement

– Peu efficace pour climatiser Pompe à chaleur eau-eau – Haute efficacité énergétique

– Peut être utilisé pour le chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire – Efficacité dépendante de la température de l’eau utilisée

Quelles sont les pompes à chaleur les moins chères ?

Les pompes à chaleur air-air et air-eau sont généralement considérées comme les moins chères à l’achat parmi les différents types disponibles. En effet, elles utilisent l’air extérieur pour produire de la chaleur ou de la fraîcheur : elles sont donc moins chères que les pompes à chaleur géothermiques ou eau-eau qui nécessitent des équipements complémentaires (tuyaux, capteurs) et des travaux pour collecter la chaleur.

Il est important de noter que les coûts d’installation d’une pompe à chaleur dépendent grandement de la taille de votre maison, de l’isolation, de l’emplacement et de la région où vous habitez.

En outre, le prix d’une pompe à chaleur varie en fonction des marques, de sa puissance, des différentes options mais aussi des logiques commerciales des revendeurs. Un modèle air-air pourra par exemple être vendu moins cher dans le sud de la France, où la concurrence est forte, que dans le nord.

Si votre budget est serré, vérifiez si vous pouvez bénéficier de subventions de la part de l’État ou de votre région. Ces aides concernent majoritairement les pompes à chaleur air-eau et les modèles géothermiques, qui coûtent le plus cher. Les pompes à chaleur air-air, les moins chères, sont exclues de la plupart des dispositifs de financement.

Bon à savoir. Attention si vous décidez d’acheter votre pompe à chaleur à prix cassé sur Internet : les arnaques sont nombreuses et quand bien même vous recevriez votre appareil, il vous faudrait ensuite trouver un installateur pour le poser. Il est probable que la plupart refuseront en cas d’achat d’un modèle sur un réseau non officiel.

Quelles pompes à chaleur permettent de bénéficier d’aides de l’État ?

Les pompes à chaleur permettent l’accès à certaines aides lorsqu’elles sont le mode de chauffage principal du logement. Attention, ces aides varient en fonction du type de pompe à chaleur.

Les clims air-eau et eau-eau permettent de bénéficier :

du crédit d’impôt pour la transition énergétique ou de MaPrimeRénov’ ;

de l’écoprêt à taux zéro ;

de la prime économie d’énergie (CEE).

Les clims air-air, exclues du dispositif de crédit d’impôt, permettent uniquement, sous conditions, de bénéficier de la prime économie d’énergie (CEE).

Pour rappel, les travaux portant sur l’amélioration énergétique d’un logement peuvent profiter d’une TVA réduite à 5,5 %. Seuls les modèles de pompes à chaleur air-eau et géothermiques ayant un coefficient de performance (COP) supérieur à 3,4 permettent d’en bénéficier.

Quelles sont les meilleures pompes à chaleur ?

Il est impossible de parler de « meilleure » pompe à chaleur, car le modèle le plus adapté à vos besoins dépendra de vos habitudes de consommation et des caractéristiques de votre logement. Cependant, il y a quelques critères à prendre en compte pour choisir une pompe à chaleur efficace et adaptée à vos besoins.

L’efficacité énergétique

Il est important de choisir une pompe à chaleur ayant un COP élevé, ce qui indique qu’elle utilise peu d’énergie pour produire beaucoup de chaleur. Gardez à l’esprit que ce COP est théorique et peut varier en fonction des conditions météorologiques.

Le type de pompe à chaleur

Les pompes à chaleur aérothermiques sont les plus courantes et les moins chères, mais elles peuvent être moins efficaces dans les climats froids.

sont les plus courantes et les moins chères, mais elles peuvent être moins efficaces dans les climats froids. Les pompes à chaleur géothermiques sont plus coûteuses, mais elles sont plus efficaces et plus durables.

sont plus coûteuses, mais elles sont plus efficaces et plus durables. Les pompes à chaleur hydrothermiques sont moins courantes mais très efficaces et intéressantes pour les propriétaires disposant d’un plan d’eau.

La puissance

Il est important d’adapter la taille de votre pompe à chaleur à celle de votre logement. Si elle est trop petite, elle ne sera pas en mesure de produire suffisamment de chaleur, et si elle est trop grande, elle consommera de l’énergie inutilement.

Quelles sont les marques de pompes à chaleur ?

Les groupes japonais Daikin et Mitsubishi Electric représentent la grande majorité des ventes en France. Leurs compatriotes Toshiba, Panasonic et Hitachi ont aussi prouvé leur savoir-faire. Notons qu’il existe aussi la marque Mitsubishi Heavy Industries, dont la gamme est différente de celle de Mitsubishi Electric. Les coréens LG et Samsung ont également intégré le marché ces dernières années. Enfin, le groupe français Atlantic (marques Atlantic, Thermor…) poursuit son partenariat avec le japonais Fujitsu et propose également des produits sous la marque Atlantic-Fujitsu.

D’autres marques pourront vous être proposées. Préférez celles qui vous seront recommandées par votre installateur, car le service après-vente est important : en cas de problème, il sera plus à l’aise avec une marque qu’il maîtrise. En outre, un installateur saura vous indiquer la meilleure pompe à chaleur en fonction de vos besoins et des caractéristiques de votre logement : qualité de l’isolation, exposition, climat… La meilleure pompe à chaleur pour vous ne sera pas forcément celle choisie par votre voisin !

Les pompes à chaleur sont-elles un mode de chauffage écologique ?

Les pompes à chaleur sont considérées comme une solution écologique pour les besoins de chauffage et de refroidissement d’un bâtiment, car elles utilisent une source d’énergie renouvelable pour produire de la chaleur ou de la fraîcheur. Les pompes à chaleur géothermiques et eau-eau utilisent la chaleur de la terre ou de l’eau pour produire de la chaleur ou de la fraîcheur, les pompes à chaleur air-air et air-eau utilisent la chaleur de l’air extérieur.

© istock

Les pompes à chaleur ont également un rendement énergétique élevé, ce qui signifie qu’elles utilisent moins d’énergie pour produire la même quantité de chaleur qu’un système de chauffage traditionnel tel qu’une chaudière à gaz ou électrique. Et parce qu’elles consomment moins d’énergie, les pompes à chaleur contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de particules fines liées à la production d’énergie.