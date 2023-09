Pompes à chaleur air-eau Le protocole

À l'approche de la saison froide, le choix d'une pompe à chaleur air-eau de qualité devient essentiel. Notre test comparatif, inédit en Europe, passe au crible 7 pompes à chaleur de grandes marques : Ariston, Atlantic, Bosch, Daikin, Panasonic et Toshiba. Nous avons mis ces systèmes à l'épreuve de diverses températures pour vous présenter une analyse complète de leurs performances, de leur efficacité énergétique et de leur facilité d’installation et d’usage. Nos résultats vous permettront de faire le meilleur choix pour cet investissement crucial pour votre maison.

Performance des radiateurs à 55 °C

Les unités extérieures conçues pour capter les calories présentes dans l’air ont été soumises à des tests rigoureux au sein d’une enceinte climatique en laboratoire. Sur chacun de ces dispositifs, nous avons configuré le réglage adaptatif conforme à la « loi d’eau » (1), garantissant une adaptation automatique du point de consigne de la température de chauffage de l’eau des émetteurs de chaleur, tels que les radiateurs et les planchers chauffants, en fonction de la température ambiante extérieure.

Pour évaluer leurs performances, notamment la puissance thermique, la consommation électrique et le débit d’eau, nous avons réalisé des mesures à des températures de – 15 °C, – 7 °C, – 2 °C, 2 °C, 7 °C et 12 °C. Ces mesures de consommation électrique à différentes températures nous ont permis de calculer l’efficacité annuelle de ces unités pour des climats froids, tempérés et chauds.

Performance à basse température pour 35 °C (plancher chauffant…)

L’efficacité a également été évaluée à une température de – 2 °C en utilisant le mode « basse température », spécialement conçu pour les émetteurs fonctionnant avec de l’eau à des températures basses (tels que les radiateurs ou les planchers chauffants à 35 °C et similaires).

Niveau sonore

L’appréciation tient compte du volume sonore déclaré par le fabricant pour l’unité extérieure, ainsi que pour l’unité intérieure lorsque l’appareil en est équipé.

Installation initiale

Même si cette tâche incombe généralement aux fabricants, notre laboratoire a évalué la facilité de fixation de l’appareil au sol ou au mur. Nous avons également pris en considération la simplicité du raccordement hydraulique et électrique, ainsi que des réglages initiaux tels que la configuration de la « loi d’eau » et de la température de l’eau.

Notice

Les manuels d’utilisation destinés aux utilisateurs ont été soumis à une évaluation approfondie. Nous avons examiné la qualité des illustrations, la clarté des explications et la pertinence des consignes, le tout dans le but d’assurer une compréhension optimale et une utilisation aisée de l’appareil par l’utilisateur.

Ergonomie

Le réglage de la température de consigne ainsi que la programmation, incluant la plage de fonctionnement, ont été minutieusement évalués. Nous avons examiné la facilité et l’intuitivité de ces réglages, ainsi que la possibilité de définir des plages de fonctionnement adaptées aux besoins individuels et aux diverses conditions climatiques. L’objectif était de garantir une utilisation aisée et une adaptation optimale du système de chauffage aux préférences et aux exigences spécifiques des utilisateurs.

Impact environnemental

L’impact environnemental a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs. Cela inclut le type de gaz réfrigérant consommé par l’appareil, sa quantité, ainsi que les éventuelles déperditions de gaz observées lors des opérations de maintenance. Les appareils les mieux notés sont les modèles monoblocs (2), qui fonctionnent avec une petite quantité de gaz à faible impact environnemental, tels que le R290.

(1). La « loi d’eau » est un ajustement automatisé du point de consigne de la température de chauffage de l’eau des émetteurs de chaleur, tels que les radiateurs et les planchers chauffants, en fonction de la température ambiante extérieure.

(2). Monobloc : il s’agit d’appareils dont les tuyaux contenant le gaz réfrigérant demeurent dans l’unité extérieure. Seules des sorties hydrauliques pour l’eau chaude en sortie et l’eau froide en entrée sont présentes, ce qui contribue à minimiser leur impact sur l’environnement.