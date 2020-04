© Motortion Films/Shutterstock Climatiseurs split Le protocole

Ce test comparatif a été réalisé sur des climatiseurs (ou pompes à chaleur) de type monobloc à montage mural. Livré en kit, l’appareil est composé d’une unité extérieure et d’une console à fixer à l’intérieur de la maison. La liaison entre les deux est réalisée à l’aide de deux tuyaux (un d’arrivée et un de sortie).

Le gaz (R32 ou R410) circulant dans les tuyaux est hautement inflammable. Seule une personne ayant l’habilitation F-Gaz (délivrée par les organismes de formation aux métiers du chauffage et de la climatisation) peuvent charger ces conduits et mettre l’appareil en fonctionnement.

Les tests ont été réalisés dans le respect des normes en vigueur.

Comparatif Climatiseurs splits → Test Que Choisir :

Notice d’utilisation

La clarté et l’exhaustivité des informations présentes dans la notice d’utilisation ont été évaluées par des experts du laboratoire.

Facilité d’utilisation

Trois utilisateurs se sont prononcés sur :

la facilité d’utilisation de la télécommande : changement de la température, vitesse, direction de l’air et programmation de l’appareil ;

les opérations de maintenance : nettoyage de la console intérieure, montage et démontage des filtres, changement des piles de la télécommande.

Performances

Capacité de refroidissement

Dans ce chapitre, nous avons évalué la capacité de refroidissement en suivant la norme EN 14825. Les mesures ont été réalisées avec une température interne de 27 °C et dans quatre conditions externes : 35, 30, 25 et 20 °C.

Capacité de chauffage

Les mesures ont été effectuées à une température externe de 2, 7 et 12 °C et une température consigne de 20 °C à l’intérieur de la chambre climatique.

Déshumidification

La déshumidification a été réalisée suivant la norme EN 810 à 27 °C et 58,5 % d’humidité relative.

Délai pour obtenir une température confortable

L’objectif de ce test est de déterminer le temps nécessaire pour atteindre une situation de confort dans une pièce et observer le comportement de l’appareil une fois la température stabilisée.

Pour la climatisation : le temps mis pour passer de 35 à 25 °C a été mesuré. La stabilité de la température dans la pièce a été enregistrée pendant 2 heures.

Pour le chauffage : le temps mis pour chauffer une pièce a été mesuré.

Distribution de l’air et température

La vitesse et la température de l’air ont été mesurées à différents points dans la pièce.

Consommation électrique

La consommation électrique en veille a été mesurée selon la norme EN 62301.

Elle a été mesurée également lors des tests de refroidissement et de chauffage. Le calcul de coût annuel de la climatisation tient compte des mesures effectuées à 35, 30 et 25 °C ainsi que des relevés officiels de températures observées pendant un an.

Grâce à ces évaluations, nous avons pu calculer la performance énergétique des pompes à chaleur, qui se traduit par le rapport entre la quantité de chaleur (ou de froid) produite et l’énergie électrique consommée. Ce rapport est le COP (coefficient de performance) en mode chaud et l’EER (efficacité énergétique de rafraîchissement) en mode froid. Le SCOP et le SEER, apparus sur les étiquettes énergétiques, tiennent comptes des conditions saisonnières et de la zone climatique.

Le SCOP et le SEER indiquent la performance énergétique en chauffage et en rafraîchissement.

Niveau sonore

Nous avons mesuré le niveau sonore à 1 mètre de l’appareil. Trois experts du laboratoire ont également évalué le bruit émis par l’appareil.

Comparatif Climatiseurs splits → Test Que Choisir :