© Apple Apple Airpods Pro (2022) Premières impressions

Trois ans après leur lancement, Apple renouvelle ses écouteurs à réduction de bruit Airpods Pro. Désormais vendus 299 €, ils offriraient de meilleures performances audio et une fonction de réduction de bruit améliorée. Apple a aussi revu le boîtier et annonce une meilleure autonomie. Prise en main avant notre test en laboratoire.

Essayer les nouveaux Airpods Pro d’Apple, c’est surtout… les comparer aux anciens Airpods Pro, que nous avions pris en main et testés en laboratoire. Car sur le fond, rien ne change : il s’agit des écouteurs true wireless (sans aucun fil, ni entre les écouteurs et le smartphone, ni entre les deux oreillettes) à réduction active de bruit d’Apple, initialement lancés en 2019. Et vendus, au passage, 20 € de plus (299 € au lieu de 279 €).

Éludons tout de suite la question du prix : à 299 €, les Airpods Pro d’Apple sont dans la fourchette du prix des écouteurs comparables, c’est-à-dire haut de gamme. Bose vend les siens au même prix (QC Earbuds, QC Earbuds II), Bang & Olufsen atteint des sommets (400 € pour les Beoplay EQ). Soulignons que comme le montre notre test de casques sans fil, on trouve aussi de nombreux modèles entre 150 € et 200 € qui affichent des performances très correctes.

Connexion enfantine avec un iPhone

Comme avec tous les Airpods, la connexion des écouteurs avec un iPhone ou un iPad est enfantine. Il suffit de les approcher l’un de l’autre et d’ouvrir le boîtier des écouteurs. Une fenêtre renseigne alors sur le niveau de charge de chacune des oreillettes et du boîtier. Notez qu’utiliser des Airpods avec un smartphone Android ou un PC est possible aussi, même si on perd quelques fonctions natives au passage. Par exemple, il faut se rendre dans les réglages du smartphone, rubrique Bluetooth, y « ajouter un appareil », puis appuyer sur le bouton d’appairage situé au dos du boîtier pour faire les présentations entre les Airpods et le smartphone, qui ne se reconnaissent pas spontanément. Par ailleurs, enlever un écouteur ne coupe pas la musique, et l’utilisateur ne peut pas configurer les actions des oreillettes gauche et droite.

Avec un iPhone ou un iPad, approcher les Airpods Pro les connecte automatiquement. Avec un appareil Android ou un PC, il est nécessaire de se rendre dans les réglages Bluetooth. Et certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Apple livre désormais des embouts silicone en quatre tailles au lieu de trois. Et comme avec les Airpods Pro, vous pourrez vérifier que vous avez choisi la bonne avec l’aide à l’ajustement proposée par Apple. En réalité, ce test ne fait que confirmer ce que l’utilisateur ressent : des embouts trop gros gênent, des embouts trop petits tombent.

Apple livre quatre tailles d’embouts silicone et propose un test d’ajustement pour choisir la bonne.

Réducteur de bruit amélioré

Pour ces Airpods Pro 2e génération, Apple affirme avoir intégré une puce plus puissante qui améliorerait les performances audio. Nos tests en laboratoire permettront de le mesurer. Une chose est sûre : écouter de la musique avec ces écouteurs est un régal et à nos oreilles naïves, la qualité sonore semble, comme avec les premiers Airpods Pro, au rendez-vous. Le réducteur de bruit, qui permet de supprimer les bruits environnants et crée un cocon acoustique très agréable, est convaincant. Dans le métro, dans le train, au restaurant, inutile de pousser le volume à fond : la réduction de bruit parvient à supprimer les bruits du rail, du moteur ou des fourchettes. Sur les premiers Airpods Pro, Apple proposait 3 modes : réduction de bruit active, désactivée et le mode transparence, pour entendre les conversations et les bruits autour de soi. Sur ces nouveaux Airpods, on retrouve ces trois modes, mais la transparence devient adaptative : Apple affirme que ces écouteurs peuvent supprimer les bruits ambiants trop forts ou désagréables (sirène de pompier, marteau-piqueur, etc.) sans filtrer les bruits du quotidien. Cette distinction s’est avérée difficile à percevoir et surtout, le mode transparence, qui reconstitue les bruits environnants via des circuits électroniques, reste de toute façon assez désagréable.

Nouveau boîtier, meilleure autonomie

À première vue, le boîtier des nouveaux Airpods Pro est identique au précédent. Ce petit galet blanc présente des finitions impeccables et sa charnière mordante écarte toute ouverture involontaire. Quand on l’ouvre du bout du pouce, une diode lumineuse en façade indique le niveau de charge du boîtier (vert si la batterie est pleine, orange si ce n’est pas le cas).

C’est en pivotant le boîtier qu’on découvre les différences. En dessous, des haut-parleurs supplémentaires augmentent la tonalité lorsque l’utilisateur fait sonner ses Airpods depuis son smartphone (via la fonction Localiser) pour remettre la main dessus. Sur le côté droit, une encoche permet d’accrocher une dragonne (vendue en option à 14,95 €).

Une encoche pour accrocher une dragonne et de nouveaux haut-parleurs apparaissent sur le nouveau boîtier. Il sonne plus fort lorsqu’on le localise depuis l’application Localiser.

Enfin, comme le précédent, ce nouveau boîtier peut être rechargé via son connecteur Lightning ou sans fil (Magsafe, Qi). Mais cette fois, un chargeur d’Apple Watch fait aussi l’affaire.

Le nouveau boîtier des Airpods Pro peut être rechargé avec un chargeur d’Apple Watch.

Apple annonce par ailleurs une meilleure autonomie, elle atteindrait 6 h 30 d’écoute (6 h avec la réduction de bruit activée) et 4 charges supplémentaires stockées dans la batterie du boîtier. Sur les premiers Airpods Pro, nos tests en laboratoire avaient confirmé les chiffres annoncés par Apple concernant l’autonomie, mais nous avions trouvé 4 charges supplémentaires dans le boîtier au lieu des 5 charges supplémentaires annoncées.

Le réglage du volume, enfin !

Ces évolutions du boîtier semblent bien minimes face à ce qui ressemble à la nouveauté majeure ‒ bien que triviale ‒ des Airpods Pro : on peut enfin régler le volume directement depuis les oreillettes ! Jusqu’à présent, il fallait actionner les boutons de volume de son iPhone, ou alors passer par l’assistant vocal Siri, pour monter ou baisser le son. Désormais, c’est possible en effleurant la tige d’une oreillette du haut vers le bas et inversement. Il était temps. Pour le reste, on peut toujours répondre à un appel en pinçant la tige, changer de titre (pincer deux fois) ou rejouer la même chanson (pincer trois fois).

En cas de perte

Parce qu’ils sont pratiques et confortables, les écouteurs true wireless à réduction de bruit séduisent : les consommateurs en ont acheté 4,2 millions de paires en 2021 (en hausse de 25 % !), selon GfK. Mais combien ont perdu une oreillette ou le boîtier depuis ? Au moment de l’achat, une saine précaution consiste à jeter un coup d’œil du côté des prix de remplacement. Pour ces Airpods Pro 2e génération, il faudra débourser 119 € pour un nouveau boîtier et 109 € pour un nouvel écouteur. Pour les anciens Airpods Pro, les prix sont respectivement de 109 € et 99 €.

À noter. Les Airpods Pro première génération ne sont plus disponibles à la vente sur le site d’Apple. On en trouve encore chez certains marchands, mais leur prix n’a pas baissé (279 €). Alors quitte à s’offrir une paire, autant opter pour la nouvelle version. À moins de se tourner vers le reconditionné : on déniche facilement sur Internet des Airpods Pro de seconde main vendus entre 150 € et 199 €.