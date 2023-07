© shokz.com Écouteurs à oreilles libres Shokz OpenFit Premières impressions

Les fabricants d’écouteurs sans fil ne cessent d’innover. Sur les Shokz OpenFit, vendus 199 €, pas d’oreillettes dans les conduits auditifs, mais des « coussins d’oreille » qui reposent juste au-dessus. Ces coussins intègrent des haut-parleurs qui dirigent le son vers vous sans déranger les voisins, et permettent de rester connecté à son environnement qui reste parfaitement audible. Nous les avons essayés pendant plusieurs jours.

Shokz surprend une nouvelle fois son monde. Le fabricant chinois, connu pour ses originaux casques à conduction osseuse, lance les OpenFit, des écouteurs « à conduction aérienne ». Le concept ? Le son est diffusé depuis de petits haut-parleurs intégrés à un module, que Shokz appelle un « coussin d’oreille » et qui repose au-dessus du conduit auditif. Ainsi, l’utilisateur entend parfaitement ce qui se passe autour de lui tout en profitant de sa musique. Le concept est à l’opposé des écouteurs et des casques à réduction active de bruit, qui visent précisément à isoler l’utilisateur de son environnement. Ces OpenFit, Shokz les destine aux sportifs, aux télétravailleurs, et à tous les utilisateurs gênés par l’isolation inhérente aux écouteurs intra-auriculaires.

Découverte et mise en route

Comme tous les écouteurs sans fil, les OpenFit sont présentés dans un boîtier de rangement qui permet aussi de les recharger. Shokz a trouvé la solution pour en minimiser la taille, mais les contours d’oreille prennent plus de place que de simples oreillettes. Le boîtier Shokz mesure 6,5 cm de côté et 2,5 cm de haut, pas assez pour le trouver vraiment encombrant. Les finitions sont correctes, malgré un plastique salissant.

Aucun problème pour la connexion avec un smartphone ou un PC portable : avec un iPhone, il a suffi d’ouvrir le boîtier à proximité pour que les deux se reconnaissent ; avec un PC, il a fallu déclencher l’appairage selon la procédure (qui consiste à appuyer quelques secondes simultanément sur les deux coussins d’oreille en place dans leur boîtier). Quand on passe les oreillettes, un petit signal sonore confirme la bonne connexion. Précisons que vous ne pourrez connecter ces écouteurs qu’avec un seul appareil ; au besoin, il faudra le déconnecter pour le reconnecter à un autre.

Les Shokz OpenFit sont plus encombrants que la moyenne (ici placés à côté des AirPods Pro d’Apple), mais la taille du boîtier reste raisonnable.

Des écouteurs assez simples et confortables

Sur chaque coussin, une zone tactile permet de mettre la lecture en pause, de passer à la piste suivante ou précédente, de décrocher en cas d’appel soit en double-tapant, soit en maintenant une pression de 3 secondes. Du fait de la position flottante des coussins, l’appui manque de fermeté ; mais on s’habitue. Pour régler le volume, il faudra en revanche passer par le smartphone. Contrairement à la plupart des modèles classiques, retirer un écouteur ne met pas automatiquement la musique en pause.

Le fabricant a fait du confort son premier critère, devant même la qualité audio. Chaque écouteur est équipé d’un contour d’oreille au bout duquel une petite batterie fait contrepoids avec le coussin. Les OpenFit tiennent bien en place, mais à moins de 9 grammes chacun, leur légèreté est telle qu’on se surprend à vérifier s’ils sont bien là. Le silicone dont ils sont recouverts est doux et agréable. Au passage, pas de problème si vous portez des lunettes ; les branches trouveront leur place sans nuire au confort.

Un petit repère en relief permet d’identifier la zone tactile quand on porte les écouteurs.

Toujours à l’écoute de son environnement, au prix de la qualité audio

De fait, la promesse est tenue : ces écouteurs permettent de rester en contact avec son entourage. Vous donnerez l’heure, passerez en caisse et répondrez à un collègue sans retirer une oreillette. Vous courrez en pleine conscience de la circulation et vous baladerez en forêt sans vous priver du chant des oiseaux. Mais c’est là le principal atout des OpenFit, car en contrepartie, la musique semble toujours un peu en arrière-plan, comme un bruit secondaire. Difficile aussi, dans ces conditions, de se concentrer sur une émission de radio. Pour profiter pleinement de la musique ou d’un podcast, mieux vaut se trouver dans un environnement calme. Difficile aussi d’apprécier la qualité audio.

En revanche, il est assez bluffant de constater que bien que le son soit diffusé par de petits haut-parleurs, les fuites acoustiques sont faibles : les personnes autour de vous n’entendent pas ce que vous écoutez, à moins de pousser le volume à fond. « Notre technologie DirectPitch annule les sons dans certaines directions ; elle envoie des fréquences inverses pour annuler le son dans toutes les directions sauf celle dirigée vers l’oreille », explique Lei Zhang, ingénieur du son chez Shokz. Efficace. Et plus convaincant qu’OpenBass, l’autre technologie vantée par Shokz, censée améliorer les basses fréquences. Pas étonnant que Shokz l’ait mise au point, les basses fréquences ne peuvent être bien transmises que quand le conduit auditif est isolé. Mais seules des mesures en laboratoire nous permettront d’en juger l’efficacité.

Une appli pour peaufiner

Une application, simplement baptisée Shokz, est disponible au téléchargement (Android et iOS). Elle n’est pas indispensable, mais permet de choisir entre différents modes d’égalisation (standard ou accentuant les voix, les basses ou les aigus). Elle offre aussi la possibilité de personnaliser les commandes (en préférant la pause, la lecture, la navigation à gauche ou à droite) et signale de la sortie d’une mise à jour du logiciel interne des écouteurs.

L’application Shokz donne accès à quelques réglages et au mode d’emploi des écouteurs.

Les seuls écouteurs à « conduction aérienne » ?

Shokz décrit les OpenFit comme des écouteurs « à conduction aérienne », en référence à la « conduction osseuse » qui a fait sa réputation. Mais ce n’est pas le seul constructeur à proposer cette technique de diffusion sonore. En 2021, l’américain Bose avait lancé les Open Earbuds (200 $), réservant ces écouteurs au continent américain. En juillet 2022, le japonais JVC commercialisait quant à lui les HA-NP35T, disponibles en France pour 80 €. Ces écouteurs à oreilles libres sont-ils appelés à se généraliser ? Difficile à dire. Bose a sorti ces écouteurs de la gamme, mais JVC lancera un nouveau modèle à l’automne et Shokz nous a confié qu’il travaillait déjà à une deuxième version, aux dimensions plus réduites.

Autres écouteurs à oreilles libres disponibles en France, les JVC HA-NP35T (80 €). Plus encombrants que les Shokz, et moins confortables.

Notre avis

Avec ces OpenFit, Shokz attire les regards vers les écouteurs à oreilles libres, encore rares en France. Le concept est intéressant pour qui a besoin d’entendre ce qui se passe autour de lui, et son prix de 199 € semble cohérent avec la qualité proposée tant au niveau du confort que de la technologie. Mais qui cherche avant tout la qualité sonore aura intérêt à se tourner vers des écouteurs classiques.