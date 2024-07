Les pneus toutes saisons se révèlent habituellement n’être qu’un compromis bancal entre pneu été et pneu hiver. Test après test, ils n’ont jamais rivalisé avec les pneus saisonniers en termes de sécurité et de confort de conduite. Car les pneus été et hiver doivent répondre à des exigences opposées et diffèrent donc en termes de conception :

le mélange de caoutchouc des pneus été est dur et les gros blocs de la bande de roulement assurent une adhérence sûre même à des températures très élevées, mais ils glissent dans la neige ;

pour pouvoir bien adhérer dans la neige et la glace, les pneus hiver possèdent une gomme tendre et de fines lamelles sur la bande de roulement. Mais à haute température, ils deviennent trop mous et perdent leurs qualités routières.

Il est donc difficile pour un pneu de faire les deux correctement. Mais la demande croissante des automobilistes a entraîné une augmentation de l'offre et avec, une augmentation de la qualité de certaines références toutes saisons.

Comparatif Comparatif Pneus Voir le comparatif

Nous avons récemment testé 16 pneus toutes saisons dans des conditions estivales (route sèche et température élevée) et hivernales (sur neige et verglas) ainsi que sur route mouillée. La dimension choisie est 205/55 R16, c’est la plus répandue et elle s'adapte à un grand nombre de modèles, dans toutes les catégories : citadines, compactes, routières et même petits SUV. Les pneus testés ont un indice de vitesse V (240 km/h) et un indice de charge de 94 (670 kg). Ces valeurs correspondent aux exigences typiques de nombreuses voitures modernes et SUV légers, telles que les Mercedes Classe A, Fiat 500L, en passant par les Renault Megane et Clio, la Mini, la Mazda 3, la Peugeot 308, la Skoda Octavia ou encore les Volkswagen Golf et Passat.

Les résultats sont encourageants : 6 modèles obtiennent plus de 10/20 et sont recommandables malgré leurs points faibles. Et pour la première fois, un pneu toutes saisons a même obtenu l’appréciation « bon » avec la note de 12,4/20 lors de nos tests. Mais les 8 pneus toutes saisons qui obtiennent entre 4/20 et 10/20 présentent une faiblesse prononcée concernant au moins l’un des critères de sécurité principaux, et 2 modèles notés moins de 4/20 sont tout simplement à proscrire. Les pneus toutes saisons sont donc encore loin d’être polyvalents. Les évolutions sont certes prometteuses, mais seulement 6 d’entre eux parmi ceux testés sont réellement recommandables.

Lors du choix des pneus, chacun doit être conscient qu'il existe de grandes différences de performances parmi les références disponibles sur le marché. Dans tous les cas, l'objectif principal doit être la performance et non le prix. Idéalement, les résultats de notre test de pneus doivent être interprétés en fonction du profil de conduite de chacun. C’est d’autant plus vrai si vous parcourez de nombreux kilomètres par an. Dans ce cas, le pneu doit être aussi performant que possible en termes de sécurité de conduite et de performances environnementales.