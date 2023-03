© Adobe Stock Pneus durables La sécurité à la peine sur route mouillée

Seul point de contact avec la route, le pneu doit répondre à de nombreuses contraintes, souvent antagonistes, imposant alors des compromis aux manufacturiers. Ces derniers commercialisent depuis peu des pneus conçus pour durer plus longtemps, mais au détriment des performances sur route mouillée.

Composé d’environ 200 matériaux, le pneu, malgré son aspect peu esthétique, n’en reste pas moins un produit très technologique qui doit répondre à de multiples contraintes : transmettre la puissance du moteur et celle du freinage, adhérer à la route, évacuer l’eau, résister à la déformation et à l’usure, être étanche… Autant de critères qui demandent des compromis lors de sa fabrication. Un challenge d’autant plus difficile que la surface de contact d’un pneu avec la route équivaut à celle de la paume de la main.

Depuis peu, les fabricants commencent à commercialiser des gammes « conçues pour durer ». Ainsi Michelin et son e.Primacy bat toute concurrence en termes de longévité avec une distance estimée à 71 500 km dans la dimension 205/55 R16 que nous avons testée dernièrement. Un record sur ce critère ! Problème, cette enveloppe durable présente des faiblesses en matière de sécurité de conduite, notamment sur route mouillée où ses performances sont à peine acceptables. D’où un résultat final en dessous de la moyenne lors de nos essais.

De son côté, Continental propose aussi un pneu plus durable, l’UltraContact, qui se classe mieux dans notre test de pneus grâce à de meilleures performances globales, même s’il présente des faiblesses en résistance à l’aquaplaning. En revanche, son kilométrage estimé s’élève à seulement 55 900 km. C’est certes un bon résultat, mais tout de même 15 600 km de moins que le Michelin.

Faut-il s’équiper de pneus durables ?

Pour autant, on est en droit de se demander si ces pneumatiques récents aux vocations écologiques remplissent bien leurs missions principales (sécurité, performance, confort) ou si les fabricants ne surferaient pas sur la vague de la consommation responsable. Nous avons en effet testé un second pneu Michelin, le Primacy 4+, qui ne revendique pas de performances environnementales spécifiques : il s’est révélé bien plus performant que le e.Primacy lors de nos essais et permet tout de même de rouler 61 400 km, soit seulement 14 % de moins que le e.Primacy censé exceller dans le domaine de la longévité.

C’est encore plus flagrant pour le PremiumContact 6 de Continental qui se place très haut dans notre classement et ne roulera que 10 % de kilomètres en moins que le pneu UltraContact qui, selon Continental, « offre un kilométrage ultra-élevé ». Le faible gain de longévité de ces nouvelles gammes de pneus n’est donc pas vraiment suffisant pour justifier les dégradations des performances, principalement sur sol mouillé.

© SimonP - stock.adobe.com

Longévité d’une cinquantaine de pneus de notre test