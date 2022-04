Livebox 6 d’Orange Peu de nouveautés au prix fort

Un wi-fi plus performant, un mode veille, un nouveau design, les nouveautés apportées par la Livebox 6 d’Orange semblent bien maigres au vu de son prix de vente.

Une nouvelle box d’Orange est toujours un événement… dont on est souvent un peu déçu ! Le tout dernier modèle ne déroge pas à la règle. La Livebox 6 se démarque tout d’abord par son design : un rectangle vertical recouvert de plastique et de tissu recyclés et recyclables avec, sur la façade avant, un écran vertical pour accéder aux paramètres de la box, faciliter la connexion wi-fi ou encore obtenir des conseils en cas de panne.

Côté performances, le changement est moins flagrant. Certes, la Livebox 6 intègre du wi-fi 6E. La toute dernière norme de connexion sans fil permet en théorie de bénéficier de débits plus élevés. Qui plus est, grâce à l’utilisation d’une troisième bande de fréquence (le 6 Ghz, qui s’ajoute aux 2,4 et aux 5 Ghz), le risque d’embouteillage est limité. Seulement, pour bénéficier des atouts du wi-fi 6E, encore faut-il que ses équipements (smartphones, ordinateurs, etc.) soient compatibles avec cette nouvelle norme. Or, pour l’instant, ces produits sont encore très rares. Et si le wi-fi 6E est plus rapide, il a tendance à couvrir une surface moins importante. Pour limiter les désagréments, Orange met à disposition de ceux qui le souhaitent (particulièrement ceux qui ont un grand logement) jusqu’à 3 répéteurs ainsi que l’aide d’un spécialiste du wi-fi pour optimiser leur installation. C’est mieux que rien, même si installer un répéteur dans chacun pièce n’est ni pratique, ni esthétique, ni écologique.

Les répéteurs proposés par Orange dans le cadre de son offre Livebox Max.

Orange est aussi très fier du mode veille de sa Livebox 6, avec 2 niveaux au choix : une veille légère qui ne coupe que l’accès à Internet (le téléphone reste actif) et une veille profonde qui éteint tout. Ces modes veille sont activables et désactivables à distance par le biais de l’application Orange et moi. Ne comptez toutefois pas sur elles pour faire des économies. Au mieux, vous gagnerez quelques euros par an. Le fait d’éteindre sa box la nuit ou pendant ses absences permet surtout de contribuer à faire baisser la consommation globale d’énergie. Mais attention tout de même car en mode veille, certains services comme l’alarme ou l’assistant vocal peuvent aussi ne plus fonctionner.

Une offre à plus de 50 € par mois

Côté débits, en revanche, Orange s’est contenté du minimum. Alors que les dernières box de Free et SFR (respectivement la Freebox Delta et la SFR Box 8X) peuvent potentiellement atteindre un débit fou de 8 Gb/s, Orange a plafonné celui de sa Livebox 6 à 2,5 Gb/s, voire moins puisque la seule offre disponible avec cette box (intitulée Max) propose un débit maximal de 2 Gb/s. Cela suffira pour la plupart des clients, mais les utilisateurs les plus exigeants pourraient être déçus. Et ce d’autant plus que cette box n’est accessible qu’avec une nouvelle offre haut de gamme baptisée Livebox Max Fibre, facturée 34,99 € par mois pendant 12 mois (avec engagement) puis 54,99 € par mois (contre 50 € pour les offres les plus chères de Free et SFR). Pour ce prix-là, vous bénéficiez aussi du prêt d’une Airbox (un boîtier qui permet de se connecter en 4G avant l’activation de la box), d’un deuxième décodeur sur demande et des appels vers les fixes et mobiles en France, Europe, DOM, USA et Canada. Attention car pour chaque équipement fourni, des frais d’activation vous seront demandés : 40 € pour le décodeur, 10 € pour le 2e décodeur, 10 € pour l’Airbox et 10 € par répéteur wi-fi. La facture peut vite grimper.