Internet 10 conseils pour booster votre débit Internet

Vos pages web mettent trop de temps à s’afficher ? Les images de votre série préférée se figent ? Impossible d’utiliser deux ordinateurs en même temps ? Il existe des astuces pour améliorer votre débit internet… même si ce n’est pas toujours écoresponsable.

1. Privilégiez le filaire

Si votre ordinateur se situe près de votre box, connectez-le avec un câble Ethernet de bonne qualité. Le flux sera plus stable et les équipements connectés en wi-fi auront un meilleur débit. S’il se trouve dans une autre pièce, installez un kit CPL (appelé parfois Extender), afin de faire passer le signal par le réseau électrique.



2. Réclamez une box plus récente à votre FAI

Les anciennes box n’intègrent pas forcément les dernières normes en matière de connectivité. Résultat : votre opérateur aura beau vous fournir un bon débit, celui-ci sera bridé par la box. Vérifiez que celle-ci intègre des ports Ethernet Gigabits (surtout si vous avez la fibre) et du wi-fi ac, plus rapide que le wi-fi n.

3. Changez vos équipements

Comme la box, ordinateurs, smartphones ou tablettes doivent être compatibles avec les dernières normes pour ne pas freiner l’arrivée des données. Par ailleurs, la qualité de leur réception wi-fi dépend également du nombre d’antennes qu’ils intègrent. Plus ils en ont, mieux ils capteront le signal émis par la box et meilleurs seront les échanges de données. Il est possible de connaître les caractéristiques wi-fi de la plupart des équipements sur le site Wi-fi.org/product-finder (en anglais).

4. Positionnez bien votre box

Évitez de la mettre sous le téléviseur ou dans un placard fermé. Installez-la de préférence à environ 1,50 m du sol dans un endroit ouvert. Mettez-la plutôt au centre du logement, évitez les obstacles (les traversées de murs porteurs en particulier) et éloignez-la d’éléments perturbateurs : objets métalliques, appareils électriques utilisant les mêmes fréquences (le four à micro-ondes notamment) mais aussi néon, ascenseur, aquarium, etc. Enfin, ne posez jamais rien dessus et branchez-la directement (n’utilisez pas de rallonge téléphonique ni de multiprise).

5. Jouez avec les fréquences

Les box les plus récentes utilisent deux bandes de fréquences (2,4 GHz et 5 GHz). De préférence, connectez vos équipements compatibles à la bande 5 GHz, plus récente et donc moins utilisée. La bande 2,4 GHz, elle, est empruntée par les fours à micro-ondes, les téléphones DECT et certains appareils Bluetooth qui ont tendance à affaiblir le signal.

6. Arrêtez les programmes en cours d’exécution

Pour profiter d’un maximum de bande passante, pensez à couper le wi-fi des appareils que vous n’utilisez pas. Vous pouvez aussi arrêter les programmes qui s’exécutent en arrière-plan. Sur Windows, rendez-vous dans le Moniteur de ressources. Pour le trouver, tapez « resmon » dans la barre de recherche du menu Démarrer. Allez dans l’onglet Réseau et Stoppez les programmes inutiles.

7. Désactivez la recherche automatique de réseaux wi-fi

Par défaut, Windows cherche sans cesse les réseaux sans fil à proximité. Cette fonction, inutile quand on se connecte systématiquement à son propre réseau, consomme de la bande passante. Vous pouvez la désactiver en vous rendant dans les paramètres Réseau et Internet de votre ordinateur.

8. Vérifiez que vous n’avez pas de virus

Que ce soit en affichant des publicités ou en utilisant discrètement les capacités de l’ordinateur, certains malwares utilisent inutilement de la bande passante. Scanner le contenu de ses ordinateurs avec un antivirus et éradiquer les éventuelles contaminations peut améliorer les performances.

9. Utilisez un répéteur wi-fi

Si votre signal wi-fi ne couvre pas la totalité de votre habitation, il peut être judicieux d’utiliser un répéteur. Cet appareil, vendu entre 20 et 100 €, capte le signal et le renvoie, nettoyé et amplifié. Attention, car tous les répéteurs ne se valent pas et ils doivent être installés à bonne distance de la box.



10. Optez pour la fibre

Si votre logement est éligible, c’est la solution pour booster votre débit. Cette technologie permet de bénéficier d’un débit nettement plus élevé que l’ADSL. Qui plus est, ce débit sera plus stable et identique quelle que soit la distance qui sépare le logement du noeud de raccordement optique.

Kit CPL ou répéteur wi-fi Deux technologies pour un même besoin Vous ne captez pas le wi-fi dans une partie de votre logement ? Il existe deux façons d’étendre la couverture. Le courant porteur en ligne (CPL) Il faut, pour en bénéficier, acquérir au moins deux boîtiers CPL. Le premier doit être branché sur une prise électrique, et relié à la box par un câble Ethernet RJ45. Les autres sont installés sur des prises dans d’autres pièces de la maison. Vous pouvez dès lors y connecter votre ordinateur, soit par Ethernet, soit, si votre modèle le permet, en wi-fi. Le signal circule alors via le réseau électrique entre ces boîtiers. Cette solution offre un débit plus élevé, plus stable, et permet de faire circuler le signal sur de grandes distances en se jouant des murs épais et des interférences. Il nécessite toutefois d’avoir une installation électrique correcte.

→ Voir notre guide d’achat Kit CPL Le répéteur wi-fi Il se compose d’un seul élément qui se charge de capter un signal faible émis par la box pour le rediffuser autour de lui après l’avoir amplifié. Il suffit alors de connecter ses appareils au répéteur pour bénéficier d’un bon signal. Un répéteur doit, pour être efficace, être placé à la bonne distance de la box.

→ Voir notre guide d’achat Répéteur wi-fi Pour choisir le bon modèle, consultez nos comparatifs Kits CPL et Répéteurs wi-fi.