SFR Box 8X Pour les amateurs de gros débit

L’opérateur vient de lancer une nouvelle box capable, en théorie, de fournir un débit de 8 gigabits par seconde ! À condition toutefois de résider dans une zone couverte et de posséder un équipement compatible.

Du débit, du débit, surtout du débit ! Voilà le pari de la toute nouvelle box de SFR. La SFR Box 8X permet en effet de bénéficier, en théorie, de 8 gigabits par seconde (Gbit/s). Jusque-là, seule la Freebox Delta proposait cette possibilité. Mais contrairement à sa concurrente de chez Free, la SFR Box 8X s’appuie sur la technologie XGS-PON, plus récente, plus performante et qui apporte un débit montant supérieur. Qui plus est, alors que la Delta répartit les 8 gigas sur plusieurs ports, SFR propose d’envoyer gratuitement à ses abonnés qui le demandent un module SFP qui, une fois clipsé dans le logement prévu à cet effet, permet, grâce à un simple câble RJ45, de bénéficier d’un débit de 8 Gbit/s sur un seul équipement. La SFR Box 8X se veut rapide aussi en matière de connexion sans fil, grâce à la dernière génération de wi-fi (le wi-fi 6) et le smart wi-fi qui, selon SFR, permet de bénéficier d’une meilleure connexion sans fil dans le logement.

Pour qui ?

Cette box s’adresse surtout à celles et ceux qui ont des besoins énormes en bande passante. Il peut s’agir de joueurs en ligne, de professionnels ayant besoin d’envoyer ou de recevoir des fichiers très lourds, de familles dont tous les membres travaillent de la maison en même temps, etc. Même si ces usages ne concernent pas tout le monde, ils sont de plus en plus fréquents, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Pour autant, pour la grande majorité des utilisateurs, bénéficier d’un débit de 8 Gbit/s ne changera quasiment rien à sa manière de se connecter à Internet.

Quelles conditions pour en bénéficier ?

Pour profiter de cette box, il faut avant tout souscrire l’offre Fibre Power 8 de SFR, facturée 34 €/mois pendant 12 mois puis 50 €/mois (engagement 12 mois). Il faut aussi être relié à la fibre et surtout résider dans une zone desservie par le service. Pour l’heure, à en croire SFR, 2 millions de foyers seraient potentiellement éligibles. Les autres foyers peuvent souscrire à la même offre, mais dans ce cas, ils recevront une SFR Box 8 classique, et ne pourront bénéficier que de 2 Gbit/s au maximum. Enfin, pour profiter pleinement des débits qu’offre la SFR Box 8X, il faut des équipements compatibles, intégrant eux aussi la technologie XGS-PON ou le wi-fi 6.

Notre avis

Avec la SFR Box 8X, SFR veut frapper un gros coup et profiter de la situation actuelle pour séduire les amateurs de jeux vidéo et de télétravail. En plus, avec cette box, l’opérateur s’offre la possibilité d’afficher sur ses documents commerciaux un « jusqu’à 8 Gbit/s » particulièrement vendeur alors que dans la réalité, seule un petite partie des abonnés peuvent vraiment bénéficier de ce débit. La zone d’éligibilité est toutefois appelée à s’étendre à l’avenir et les équipements compatibles devraient se généraliser, rendant l’offre encore plus attractive.