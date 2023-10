© Orange Livebox 7 d’Orange Plus de vitesse au prix fort

Avec sa toute nouvelle box Internet, Orange a trouvé une bonne excuse pour augmenter ses tarifs sans proposer d’amélioration ou d’innovation technique notable à ses abonnés.

Une connexion XGS-PON, voilà en gros tout ce qui différencie la nouvelle box d’Orange de la précédente, la Livebox 6. Grâce à cette technologie, la Livebox 7 peut afficher un débit descendant pouvant aller jusqu’à 5 gigabits par seconde et un débit montant jusqu’à 1 Gbts/s, contre respectivement 2 Gbits/s et 600 Mbits/s pour la Livebox 6. La seule autre différence concerne le nombre de répéteurs qu’Orange propose de mettre à disposition de ses clients. Les détenteurs de la Livebox 7 peuvent en avoir jusqu’à 3, contre un seul pour ceux de la Livebox 6.

Les différences ont beau être minimes, le prix, lui, n’est pas du tout le même. Pour bénéficier de la Livebox 7, il faut opter pour le forfait Livebox Max Fibre à 57,99 € par mois (39,99 € les 6 premiers mois avec un engagement de 12 mois), contre 51,99 € pour le forfait Livebox Up Fibre (33,99 € pendant 12 mois) livré avec la Livebox 6.

Frais d’activation

À ce prix, le forfait Livebox Max Fibre est à réserver aux utilisateurs ultra-exigeants. Il peut avoir son intérêt, par exemple, si plusieurs membres du foyer envisagent de jouer simultanément en ligne. Mais encore faut-il, pour profiter pleinement de ses performances, disposer d’un équipement adapté, comme des ordinateurs munis de ports Gigabit Ethernet, les seuls à pouvoir absorber de telles vitesses.

Quant aux 3 répéteurs proposés, ils peuvent s’avérer utiles pour ceux qui ont une très grande maison. À ceci près que pour en bénéficier, il faut non seulement payer 10 € d’activation par appareil, mais aussi, plus surprenant, étaler ses demandes dans le temps. Dans ses conditions générales, Orange précise en effet que, si le premier répéteur peut être demandé au moment de la souscription, les deux autres doivent être réclamés « de manière séparée chaque 72 heures après la demande précédente ». S’il avait voulu éviter que ses clients ne profitent de ce service, l’opérateur ne s’y serait pas pris autrement.

Bref, outre le fait de se rapprocher des standards du marché et des performances des box concurrentes (consulter notre comparateur gratuit des fournisseurs d’accès à Internet), on a un peu l’impression que la Livebox 7 est avant tout une excuse pour Orange de revoir à la hausse certains de ses tarifs. Le nouveau forfait Livebox Max Fibre est ainsi 2 € plus cher que l’ancien, alors que dans le même temps, le prix du Livebox Up Fibre a augmenté de 1 €. Et ce n’est pas tout puisque la période de réduction (39,99 € au lieu de 57,99 € par mois) ne dure plus que 6 mois, contre 12 auparavant. Il n'y a pas de petits profits chez Orange.