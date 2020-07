© http://gallery.iliad.fr/v/FREEBOX/POP/Visuels Freebox Pop Ces détails qui font la différence

Petite, jolie, puissante… la nouvelle box de Free propose d’alléchantes options et quelques services innovants. Mais mieux vaut être attentif à certains détails pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Entre la Mini 4K à bas prix et la Delta destinée aux plus aisés, le fournisseur d’accès à Internet Free lance une nouvelle box de milieu de gamme baptisée Pop, qui peut se targuer de réels atouts, mais doit aussi avouer quelques défauts.

Une discrétion assumée

Alors que la Freebox Delta était faite pour trôner fièrement au milieu du salon, la Freebox Pop fait dans la discrétion. Elle se compose de deux éléments circulaires de petite taille : une box (de couleur blanche) de seulement 16 cm de diamètre et un décodeur TV (ou player) encore plus petit (seulement 12 cm de diamètre). Il est possible, au moment de souscrire, de demander à ne pas recevoir le player, mais le prix de l’abonnement restera le même.

Un débit élevé… mais partagé

Avec un débit affiché de 5 Gbits/s, Free mise sur la vitesse. Mais attention, il s’agit là d’un débit maximum théorique dont seuls les abonnés fibre pourront s’approcher. Surtout, ce débit est partagé entre les équipements. Ainsi, dans le meilleur des cas, vous ne pourrez bénéficier « que » de 2,5 Gbits/s sur un ordinateur connecté en Ethernet (ce qui est certes largement suffisant). Le débit montant de 700 Mbits/s est lui aussi très appréciable. Une fois de plus, Free communique sur des débits élevés pour vendre sa box. Or, dans la pratique, la très grande majorité des utilisateurs verront à peine la différence.

Du Wi-Fi étendu… mais en débit limité

Avec seulement 3 prises à l’arrière, la Freebox Pop est un peu avare en prises Ethernet. Quant au Wi-Fi, Free le promet « rapide et ultra-performant », notamment grâce à plusieurs technologies dont le MIMO, qui permet à chaque utilisateur connecté de bénéficier d’un débit correct. Pourtant, le FAI a fait le choix de se passer de la toute dernière norme Wi-Fi 6, potentiellement plus rapide que le Wi-Fi AC dont il a équipé la POP. Pour l’instant, ce n’est pas très grave, dans la mesure où les appareils compatibles restent limités, mais dans quelques années, il risque de manquer. En revanche, côté couverture, rien à dire. Free propose de mettre à disposition de ceux qui ont un grand logement un répéteur Wi-Fi conçu en interne. Celui-ci se veut ultrasimple à configurer (il suffit de le brancher sur l’électricité et de le positionner au bon endroit grâce à une LED) et permet de bénéficier d’un réseau unique (pas besoin de changer de réseau en se déplaçant dans le logement). Une appli permet de gérer le Wi-Fi et il est possible de connecter un nouvel appareil simplement en scannant un QR Code.

© http://gallery.iliad.fr/v/FREEBOX/POP/Visuels Le répéteur Wi-Fi qui accompagne la Freebox Pop.

Des services affichés… mais pas forcément inclus

Avec la Freebox Pop, on bénéficie d’une ligne fixe permettant d’appeler gratuitement vers les mobiles en France et les fixes de 110 destinations, de l’accès aux services TV habituels (des dizaines de chaînes, des replays, de la VOD, etc.) et aux applis de l’Android TV. Free met aussi en avant Netflix et Prime Vidéo, mais pour en bénéficier, il faut les souscrire en option. Vous pourrez ensuite y accéder facilement grâce à deux boutons présents sur la télécommande. L’offre inclut également 100 heures d’enregistrement de programmes. Au-delà, vous pourrez continuer à enregistrer, mais chaque heure supplémentaire sera facturée 2 centimes par mois.

Un accès à la Ligue 1 de football… mais en version homéopatique

Free a beau communiquer sur le football, le partenariat qu’il a signé avec la Ligue ne permettra pas à ses abonnés de voir les matchs. Ils pourront néanmoins, s’ils le souhaitent, visionner les buts sur leur téléviseur en quasi-direct, grâce à un service innovant qui permet d’incruster automatiquement l’image à l’écran.

Un prix dans la moyenne… et avec des avantages

À 29,99 € la première année puis 39,99 € par mois, le prix de l’abonnement à la Freebox Pop se situe dans la moyenne pour ce type d’offre. C’est le cas également des frais de mise en service et de résiliation (49 € chacun). Elle a toutefois deux avantages non négligeables par rapport à la concurrence. La première, c’est l’absence d’engagement. Il est donc possible de la résilier à tout moment, y compris au cours des premiers mois. La seconde, c’est qu’elle permet de bénéficier d’un forfait Free Mobile avec appels, SMS, MMS et data en illimité au prix de 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois. Attention toutefois : cet avantage est présenté comme étant « à vie », mais le prix du forfait repassera à 19,99 € en cas de résiliation de la Freebox Pop.

Une conception éco-responsable… pour l’image

Free est fier d’annoncer que sa nouvelle box consomme « 40 % d’énergie en moins », qu’elle est recyclable et livrée dans un emballage en carton de petite taille. C’est bien, en effet, mais c’est un minimum. Plus aucun opérateur ne conçoit de box sans se soucier de son impact sur l’environnement ! On aurait pourtant aimé que Free aille jusqu’au bout de sa démarche. Or, l’opérateur propose en même temps à ses clients Pop un forfait mobile 4G illimité à un tarif préférentiel, exactement le genre de forfait qui incite les utilisateurs à consommer beaucoup de data, elle-même très consommatrice d’énergie… Il aurait aussi pu éviter de distribuer aux invités de sa conférence de presse des goodies inutiles dont la moitié finira très vite à la poubelle !

Les goodies distribués lors de la conférence de presse de présentation de la nouvelle box.

Notre avis

Avec cette nouvelle box, Free propose enfin une offre qui devrait convenir à la majorité des internautes. Plus complète que la Mini 4K, moins chère que la Delta et plus adaptée aux usages actuels que la Révolution, elle devrait séduire bien plus que les habituels freenautes. Même si elle n’a rien de révolutionnaire, la Freebox Pop repositionne Free sur le marché de l’Internet fixe.