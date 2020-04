Fournisseurs d’accès à Internet Le protocole

Plusieurs sources nous ont servi à réaliser ce palmarès des opérateurs.

La satisfaction des abonnés repose sur 9 763 réponses à notre enquête de satisfaction adressée aux abonnés à Que Choisir en février 2020.

La conflictualité tient compte du nombre de plaintes reçues par les services de l’UFC-Que Choisir en 2019.

Notre service juridique a, lui, décortiqué les contrats des opérateurs pour y répertorier les clauses plus ou moins favorables aux consommateurs, au 10 mars 2020.

La commercialisation dépend en grande partie de la possibilité pour le client d’accéder ou non à un réseau de boutiques.

Les données liées au délai de raccordement, au taux de panne et au temps de réparation de 95 % des pannes proviennent des rapports 2019 de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes).

Pour des questions de représentativité, seuls les 6 plus gros opérateurs apparaissent dans ce classement.